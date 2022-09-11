EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP'NİN ARKA KAPISI KANDİL'E AÇILIYOR - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP'NİN ARKA KAPISI KANDİL'E AÇILIYOR

11.09.2022 16:39

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, Bizim çocuklarımız şu arkamda gördüğünüz partiye girdiler ve bir daha çıkmadılar.

DİYARBAKIR'da HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, Bizim çocuklarımız şu arkamda gördüğünüz partiye girdiler ve bir daha çıkmadılar. Bu kapı, Meclis'e açılıyor; arka kapısı da Kandil'e açılıyor. Bunu artık herkes biliyor dedi.

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için aileler, 3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetine başladı. 304 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1105'inci güne girildi. Bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu. 2015 yılında kaçırılan oğlu Özkan için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, Gördüğünüz gibi binalarını kapatıp, kaçtılar. Buradan bir kez daha onlara sesleniyorum; değil 4 yıl, 40 yıl da geçse asla buradan kalkmayacağız. Burada evlatlarımızı istiyoruz ve çocuklarımızı HDP'den almadan asla kalkmayacağız dedi.

'HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ'

Oğluna da seslenen Aydın, Güvenlik güçlerine teslim ol. Bu vatanın evlatlarıyız. Annen hasta, ilaç tedavisi görüyor. Bu vatan hainlerinden bir an önce kaç gel, kurtul. Türkiye'nin dört bir yanından aileler, gelmiş hepsi evlatlarını istiyor. Haklı olarak evlatlarını istiyorlar. Bazıları diyor ki; neden HDP il binası önünde oturuyorsunuz Çocuklarımızı nerede kaybetmişsek, orada arıyoruz. Bizim çocuklarımız şu arkamda gördüğünüz partiye girdiler ve bir daha çıkmadılar. Bu kapı, Meclis'e açılıyor; arka kapısı da Kandil'e açılıyor. Bunu artık herkes biliyor. Türkiye'nin dört bir yanından destek bekliyoruz diye konuştu. (DHA)

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Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin arka kapısı Kandil'e açılıyor Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin arka kapısı Kandil'e açılıyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA HDP'NİN ARKA KAPISI KANDİL'E AÇILIYOR - Son Dakika

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