Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı

18.05.2021 14:35
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı, System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un teröristler tarafından kaçırılmasının 2'nci yılı nedeni ile parti binası önüne siyah çelenk bıraktı.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde olan Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un teröristler tarafından kaçırılmasının 2'nci yılı nedeni ile parti binası önüne siyah çelenk bıraktı. CHP ve İYİ Parti'yi eleştiren baba Celil Begdaş, "Biz devlet ile gelmedik buraya, CHP ve İYİ Partililer kulaklarını tıkıyorlar. Allah onların da başına getirsin böyle bir durumu" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan itibaren oturma eylemi yapan ailelerden Celil Begdaş, oğlu Yusuf'un (16) dağa kaçırılmasının ikinci yılında, evlat nöbetindeki ailelerle birlikte HDP il binası kapısına siyah çelenk bıraktı. Amed Direniş Grubunun oğlunu bizzat kaçırıp HDP'lilere teslim ettiğini HDP'lilerin ise çocuğunu PKK'ya gönderdiğini iddia eden baba Celil Begdaş, "Bir Kürt baba olarak yüreğim çok yanıyor. Benim oğlum 2019 yılı 5 Mayısta evden çıktı ve kendisinden bir haber alamdık. Oğlum evden çıktın bir süre sonra ben kendim emniyete başvuruda bulundum. Ben başvuru yaptığım sırada oğlum HDP il binasındaydı. Amed Direniş Grubu adlı grup üyeleri oğlumu buraya getirdiler. Ben buradan bütün Müslümanlara ve vicdanı olanlara sesleniyorum, biz aile olarak 3 bayramdır bayram yapmıyoruz ve kimi analar babalar 8 bayramdır evladından yoksun bir şekilde yaşıyor ama ben 3 bayramdır evladımdan haber alamıyorum. Benim evim yıkıldı, hem maddi olarak hem de manevi olarak beni yıktılar. Bir Kürt olarak beni yıktılar, Allah onları da yıksın" diye konuştu.

"CHP VE İYİ PARTİLİLER KULAKLARINI TIKIYORLAR"

Terör örgütüne yakın sosyal medya hesaplarından ailelerin devlet destekli eyleme başladığı iddialarına da cevap veren Begdaş, "Biz devlet ile gelmedik buraya, CHP ve İYİ Partililer kulaklarını tıkıyorlar. Allah onlarında başına getirsin böyle bir durumu. Anne ve baba olsalardı kulaklarını tıkanmayıp gözlerini de kapatmayarak bizlerin yanında olurlardı. 4 ağaç için dünyayı yıktılar ve adalet ile insan haklarından söz ediyorlar onlar için biz insan değiliz. Burada bulunan bütün anne ile babalar hepsi Kürt ama ne yazık ki evimizi yıktılar. Allah da onların evini yıksın. Biz buradan asla kalkmayacağız. Burada bulunan çadır barış ve zafer çadırıdır. Bu çadır zaferi kazanmıştır. Oğlum gelinceye kadarda buradan asla ama asla kalkmayacağım" şeklinde konuştu.

"HDP OLMADAN PKK BİR KUŞU BİLE DAĞA GÖTÜREMEZ"

Bagdaş'ın ardından konuşan evlat nöbetindeki anne Ayşegül Biçer ise, "Çocuklarımızı HDP alıp PKK'ya veriyor. Bunu bütün dünya bilsin ki, HDP olmadan PKK bir kuşu bile dağa götüremez. Biz burada eyleme başladığımız gün, ya zafer ya da ölüm sonuna kadar kararlıyız. Hakkımız olan evlatlarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz. Yusuflar, Mustafalar, Şeymalar ve Özkanlar gitmesin diye biz burada mücadele ediyoruz. Evlatlarımızı dağdan indireceğiz, evlatlarımızın yolunu dağdan keseceğiz, PKK ve HDP'nin gerçek yüzünü de bütün dünya görecektir" dedi.

(Sedat Irmak - Rıdvan Kılıç/İHA)

Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı
Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mevla, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki baba, HDP'nin kapısına siyah çelenk bıraktı - Son Dakika


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