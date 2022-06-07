Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz

07.06.2022 14:10
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Benim oğlum 15 yaşındayken terör örgütüne şubelik yapan HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildi.

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Benim oğlum 15 yaşındayken terör örgütüne şubelik yapan HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Ben burada Kürt olarak evlat mücadelesi veriyorum. HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 301 ailenin dönüşümlü olarak 1009 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35 aile çocuğuna kavuştu. 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, "Benim oğlum daha 15 yaşındayken terör örgütüne şubelik yapan HDP tarafından kandırılıp dağa gönderildi. Ben burada Kürt olarak evlat mücadelesi veriyorum. HDP ve terör örgütü, birliğimizi ile kardeşliğimizi bozmak istiyor. Biz Kürt, Çerkez, Laz ve Zaza olarak kardeşiz. Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz. HDP bizim çocuklarımızın üzerinden siyaset yapıyor. Bizim çocuklarımızı bilerek ölüme gönderiyorlar. Ben acılı baba olarak tüm HDP milletvekillerine sesleniyorum; siz gerçekten barışı istiyorsanız, bizim çocuklarımızın ölmesini istemiyorsanız gelin bize destek verin" diye konuştu.


Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz
Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz
YORUMLAR
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Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi Evlat nöbetindeki ailelerden İnce ve Akşener'e ziyaret tepkisi
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Aydın, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba: HDP'nin kirli yüzünü ortaya çıkarıyoruz - Son Dakika

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