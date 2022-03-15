EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ

15.03.2022 13:49

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Necmettin Biçer, "Kızım gel güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin bizim yanımız, sıcacık yuvandır" dedi.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 18 yaşındayken kaçırılan kızı Gülcan için HDP binası önünde oturma eylemini sürdüren Necmettin Biçer, "Kızım gel güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin bizim yanımız, sıcacık yuvandır" dedi.

Diyarbakır'da evlatlarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 925 gündür süren eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. 2015 yılında 18 yaşındayken dağa kaçırıldığını söylediği kızı Gülcan için Van'dan gelerek, evlat nöbetini sürdüren Necmettin Biçer, "3 yıla yakındır, bu malum partinin önünde anneler ve babalar olarak eylem yapıyoruz. Eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. Çocuklarımızın hepsi dağdan ininceye kadar kesinlikle buradan ayrılmayacağız. Biz buraya geldikten sonra HDP'liler burayı bırakıp, kaçtı gitti. Yani bizim sesimizi duymak istemediler. Duydular da umursamadılar. Niye? Çünkü suçludurlar. Suçlu insan sürekli kaçar. Bizim sesimizi duymadılar. Biz buradan kesinlikle ayrılmayacağız. Kızım eğer sen de sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin yerin bizim yanımız, sıcak yuvandır. Bak annen burada, ablan engelli, o da burada. Ben buradayım, kardeşin burada" dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ

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Ailelerin direnişi 924'üncü gününde Ailelerin direnişi 924'üncü gününde Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor Astım ve şeker hastası anne, 923 gündür evladının yolunu gözlüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: KIZIM GEL, SENİN YERİN BİZİM YANIMIZ - Son Dakika
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