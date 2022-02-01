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Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım

01.02.2022 12:14
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 883'üncü günde de devam ediyor.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP binası önündeki eylemi, 883'üncü günde de devam ediyor. 3 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf'un HDP il binasından çıktıktan sonra dağa götürüldüğünü belirten Celil Begdaş, "Oğlum bu kapıdan çıktı gitti. O gelene kadar ben de bu kapının önünden kalkmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar terör örgütü PKK tarafından kaçırılınca HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 255 ailenin 883 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

HDP il binasından çıkıp dağa götürüldüğünü söylediği oğlu Yusuf için eylem yapan Celil Begdaş, "Oğlum bu kapıdan çıktı gitti. O gelmeyene kadar ben de bu kapının önünden kalkmayacağım" dedi. PKK'nın kaçırdığı gençlere de teslim olmaları çağrısında bulunan Begdaş, şunları söyledi:

"5 Mayıs 2019'da benim oğlum bu kapıdan gitmiş. Oğlum gelene kadar ben bu kapının önünden kalkmayacağım. Artık ölüm ise ölüm, dayanacak gücüm kalmamış. HDP, HDP olalı Kürtlerin sorunlarını tespit etmedi, Kürtlerin evini yıktı. Ben bu kapıdan kalkmayacağım. Çünkü benim oğlum bu kapıdan gitti. Şimdi HDP insan haklarından konuşuyor. Ben buradan diğer siyasi partilere sesleniyorum. Kalktınız o teröristleri Meclis'e aldınız, peki bizim haklarımız nerede? Niye kimse bizi çağırmıyor, bizi dikkate almıyorlar. Son kararım budur, artık nereye kadar gittiyse. Oğlum gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Ben sadece çocuğuma gel demiyorum. Hepsine gel diyorum. Hepsi gelsin, ne işleri var dağda"


Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım
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Halkların Demokratik Partisi, Oğlum, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar bu kapıdan kalkmayacağım - Son Dakika


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