Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım

28.02.2022 12:07
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 265 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 910'uncu gününde de devam etti.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 265 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 910'uncu gününde de devam etti. 2015 yılında hukuk fakültesinde okurken kaçırılan oğlu Mikail için eylem yapan Yusuf Erdinç, "Oğlum gelene kadar burada ölsem de eylemi bırakmayacağım" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünüp HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 910 gündür sürdürülen eylemde Hacire Akar ile birlikte 35 aile, çocuklarına kavuştu.

'ORASI SENİN YERİN DEĞİL'Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, 2015'te okurken oğlu Mikail'in kandırılıp dağa kaçırıldığını söyleyen Yusuf Erdinç, eşi Gevez Erdinç ile evlat nöbetini sürdürüyor. Erdinç, "Oğlum hukuk fakültesinde 2'nci sınıfı okurken HDP kaçırıp buraya getirdi. Ben peşine düştüm, buraya geldim ama yetişemedim. Burada bana ve eşime hakaret ettiler, bir şey yapamadan geri gittik. 3 yıldır buradayım, oğlumun peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Oğlum gelene kadar burada ölsem de bu eylemi bırakmayacağım. Buradan oğluma sesleniyorum, bak oğlum sen okumuş bir adamsın, ne oldu sana? Orası senin yerin değil, seni kandırdılar, elindeki kalemi kırdılar, kalemin yerine silah verdiler. Sen öyle adam değildin. Sen gelene kadar buradan kalkmayacağım. Etrafına bir bak, HDP milletvekillerinin çocukları senin yanında oralarda var mı? Yoklar çünkü Avrupa'da onlar. 2015'ten bu yana eve gitmiyorum, seni bekliyorum burada. Kaç gel, Türk askerine, polisine teslim ol. Bak ceza yok, şimdiye kadar 35 çocuğumuz geldi, hepsi evine gitti. Hiçbirine ceza vermediler" dedi.

Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım
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Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: ''Türk bayrağı' altında yaşıyoruz' Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: ''Türk bayrağı' altında yaşıyoruz' 8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu 8 yıldır kızının peşinde olan evlat nöbetindeki anne, kızına dönme çağrısında bulundu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba: Oğlum gelene kadar eylemi bırakmayacağım - Son Dakika


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