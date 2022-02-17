Üye Girişi
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR

17.02.2022 14:19

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 30'uncu haftada da sürdü.

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki eylemi, 30'uncu haftada da sürdü. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, 11 yıldır mücadele ettiğini belirtirken, Abdulrrezzak Akan ise oğlunun üniversitede okurken PKK'lılar tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 30'uncu haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binasına kadar slogan atarak yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Bina önüne gelen aileler, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları attı. Parti binasının bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalıştı. Müzik sesine tepki gösteren ailelerden Saliha Mert, fenalık geçirdi. Bu sırada bir kadın polis, Mert'i su verip sakinleştirdi.

Van Terör Mağdurları İl Temsilciliği üyeleri de HDP binası önüne gelip ailelere destek verdi. Terör Mağdurları Derneği Van İl Başkanı Turan Deniz, ailelerle HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

'HDP VE PKK'NIN ÖNÜNDE BOYUN EĞMEDİM, EĞMEYECEĞİM'

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "11 yıldır kızım için bu mücadeleyi vermekteyim. Her gün Şeyma'nın acısıyla oturuyorum, yatırıyorum, kalkıyorum. Lütfen kızım, ne olur dön gel. Kemal Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum. Elektrik faturası için sen dünyayı ayağa kaldırdın. Bu 3 yıla yakındır bu aileler bu kadar feryat ederken, ağlarken sen niye gelip onların acısına ortak olmadın? Ben buradan şiddetle seni kınıyorum. Lütfen, biz yine seni bekliyoruz. Bütün siyasi parti temsilcilerine sesleniyorum. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz. Lütfen, ne olur bir HDP milletvekili gelsin, bir açıklama yapsın. Bütün siyasetçiler gelsinler, bizim acımıza ortak olsunlar. Şeyma sen anneni görüyorsan, gel teslim ol. Şu ana kadar 34 evlat ailesine kavuştu. Sen de gel kızım. Ne HDP, ne de PKK'dan korkmuyorum" dedi.

'ANNEN HER GÜN AĞLIYOR, SENİ BEKLİYOR'

Eyleme Kocaeli'de üniversite okurken 2'nci sınıfta kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yunus için katılan Abdulrrezzak Akan ise, "Oğlumu PKK kaçırdı. Oğlum sen beni duyuyorsan gel. 7 senedir sen ne yapıyorsun ne yiyorsun, ne içiyorsun? Senin annen, kardeşlerin seni bekliyorlar. Sizi kandırdılar. Siz de insansınız, dönün gelin. Annen her gün, her gece ağlıyor, seni bekliyor" diye konuştu.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:15 Ekonomi nasıl yönetiliyor? AK Partililerin yüzde 56'sı ile MHP'lilerin yüzde 69'unun yanıtı aynı: Kötü!
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
13:39 Seri tacizci müdür, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'ın da başını yaktı
22:57 Sonunda bu da oldu: Camiye elektrik borcu nedeniyle icra geldi
13:26 Kadın sporcuları suyun içine gizleyen Sutopu Federasyonu, erkeleri mayoyla paylaştı! Sosyal medyada tepki yağdı
13:18 Atanan engelli memurun soyadını duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esprili yanıt
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:27:26. #1.11#
SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUMU PKK'LILAR KANDIRIP, DAĞA KAÇIRDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement