EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA OĞLUMU UYUŞTURUCU VEREREK KAÇIRDILAR - Son Dakika

SİİRT'te 2015'te lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için HDP binası önünde evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, "Sedat'ın siyasetle ilgisi yoktu. Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar, götürdüler" dedi.

Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 280 ailenin 945 gündür sürdürdüğü eylemde 35 aile, çocuğuna kavuştu. Siirt'te 2015 yılında lise son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Sedat için evlat nöbetini sürdüren Aydın Dağtekin, "Sedat'ın siyasetle ilgisi yoktu. Oğlumu uyuşturucu vererek kaçırdılar, götürdüler. Eşim de 7 yıldır yatalak ve oğluna kavuşmak istiyor. Sedat'ın gelip devlete teslim olmasını istiyoruz. Bu ramazan günü gelsin, teslim olsun" diye konuştu.