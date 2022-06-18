Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar

18.06.2022 15:40
Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Eğer oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım. Maalesef PKK ve HDP buna izin vermedi.

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın, "Eğer oğlum şu an burada olsaydı okula gidip sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım. Maalesef PKK ve HDP buna izin vermedi. Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar" dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 302 ailenin dönüşümlü 1020 gündür sürdürdüğü eylemde, şu ana kadar 35'i çocuğuna kavuştu. 2015'de 15 yaşındayken 6'ncı sınıf öğrencisiyken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, "HDP ve PKK oğlumun hem hayallerini hem de hayatını çaldı. Benim evladım daha 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırılıyor ve benim oğlumu terör örgütüne teslim ediyorlar. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında çocuklarımızın hepsi sınavlara giriyorlar. Benim oğlum da 6'ncı sınıfa gidiyordu. Şu an benim oğlum 7 yıldır PKK'nın elinde rehin tutuluyor. Eğer oğlum şu an burada olsaydı okula gidip  sınav sonuçlarını beklemiş olacaktım. Maalesef PKK ve HDP buna izin vermedi. Benim oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar. Herkes bunların iç yüzünü görsün. Çünkü HDP ve PKK çocuklarımızın okumalarını istemiyorlar. Bizim çocuklarımızın cahil kalmasını istiyorlar. Cahil kalsınlar ki bizim çocuklarımızı daha rahat kandırsınlar. Artık herkes bunların iç yüzünü görsün" diye konuştu.


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Evlat direnişi bin 20'nci gününde Evlat direnişi bin 20'nci gününde HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Süleyman Aydın, Oğlum, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba: Oğlumun hem hayalini hem de hayatını çaldılar - Son Dakika

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