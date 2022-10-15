Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü

15.10.2022 15:08
Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler arasında yer alan Ekrem Artık (55), 7 yıldır hasretini çektiği evladına kavuşamadan kansere yenik düştü.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler arasında yer alan Ekrem Artık (55), 7 yıldır hasretini çektiği evladına kavuşamadan kansere yenik düştü.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 139'uncu gününde devam ederken uzun süre evladının hasretiyle nöbette olan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladı Erhan Artık'ın hasretinden kansere yakalanmıştı. Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Artık, daha sonra Hatay'a sevk edildi. Hastalığı ağırlaşan Artık, evladına kavuşamadan dün kansere yenik düşerek evinde hayatını kaybetti.

Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyip dönmesi için çağrıda bulunmuştu. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki baba oğluna kavuşamadan kansere yenik düştü - Son Dakika
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