Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu - Son Dakika
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Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu

15.10.2022 15:27

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarına kavuşmak amacıyla eylem yapan aileler arasında yer alan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladının hasretinden yakalandığı kansere yenik düştü.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlatlarına kavuşmak amacıyla eylem yapan aileler arasında yer alan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladının hasretinden yakalandığı kansere yenik düştü. Haberi alan çadırdaki aileler, yasa boğuldu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 139'uncu gününde devam ederken uzun süre evladının hasretiyle nöbette olan baba Ekrem Artık (55), 7 yıldır kavuşamadığı evladının hasretinden kansere yakalanmıştı. Birkaç ay önce tedavi altına alınan ve karaciğer kanserine yakalanan baba Artık, Malatya İnönü Üniversitesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı. Artık, evladına kavuşamadan dün, Hatay Devlet Hastanesinde kansere yenik düştü.

Eşi Aysel Artık ile 13 Kasım 2021'de Hatay'dan gelerek eyleme katılan Ekrem Artık, oğlunun 2015 yılında Kırıkkale'de iş yerinden eve gittiği sırada kaybolduğunu ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını söyleyip dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Birlikte omuz omuza aynı hasreti çektikleri aileler, haberi alınca yasa boğuldu. Çadırda aileler Erhan Artık'ın fotoğrafıyla son vasiyetlerini yerine getirerek çağrıda bulunarak başsağlığı diledi.

Ailelerden Süleyman Aydın, Ekrem Artık'ın evlat hasretiyle kansere yakalandığını belirterek, "Hatay'dan gelerek bizimle birlikte evlat nöbeti tutan Ekrem ağabeyimiz maalesef vefat etmiş. Evladının hasretine dayanamadı, biz aileler olarak çok üzgünüz. Kendisiyle telefonla da konuştuk, son sözünü söyleyerek evladının hakkının aranmasını istedi. Bizde bugün onun vasiyetini yerine getirmek için oğlunun fotoğrafını elimize aldık, onun evladı ve kendi evlatlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağımızın sözünü verdik. Maalesef evlanın hasretiyle kanser teşhisi konularak vefat etti, aileler olarak kendisine rahmet diliyoruz. Eşi ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" dedi.

Annelerden Mevlüde Üçdağ, vefat eden Ekrem Artık'ın gözü açık gittiğini dile getirerek, "Biz bu sabah Ekrem Beyin vefat haberini aldık ve çok üzüldük. Burası resmen yasa boğuldu. Oğlunun hasretini çeke çeke kanser hastalığına yakalandı ve vefat etti. Gözleri açık gitti, hepimiz sağlığımızdan olduk. Allah, rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Son dakika haberi! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Son dakika haberi! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti tutan aileler yasa boğuldu Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti tutan aileler yasa boğuldu
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu - Son Dakika
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