Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor

22.04.2022 13:02
Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan ailelerin evlat nöbeti 962'inci gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan evlat nöbetindeki ailelerin umutlu bekleyişi 962'inci gününe girdi.

2015 yılında Siirt'te HDP'li belediye döneminde staj yaptığı sırada terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan üniversite öğrencisi Sedat Dağtekin'in babası Aydın Dağtekin, 962 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarak çocuğunun geri gelmesi için bekliyor. Evladının üniversite öğrencisi olduğunu, HDP'li Siirt Belediyesinde staj yaptığını anımsatan baba Dağtekin, "2015 yılında 20 gün staj yaptığı sırada HDP ve terör örgütü üyeleri tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. O günden bu yana haber alamadık. Oğlum gelinceye kadar da eylemime devam edeceğim. Beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini, güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor
Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor

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Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor Diyarbakır'da 961 gündür evlat nöbetinde olan aileler, çocuklarının yolunu gözlüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki baba, oğlunu HDP'den istiyor - Son Dakika


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