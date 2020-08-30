Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

DİYARBAKIR - Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın, önceki gece geç saatlerde PKK'lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu iddia etmesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatan ailelerin evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, dün PKK'lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti. Olayın ardından güvenlik güçleri Aydın'ın evinin etrafında incelemelerde bulundu. Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede, 1 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet eldiven ve 1 adet kareli gömlek bulundu. Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.