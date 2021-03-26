Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: "Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem" - Son Dakika

Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: "Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem"

26.03.2021 12:22
Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 571'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti 571'inci gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 571'inci gününde devam ediyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde çiftçilik yapan Salih Gökçe'nin 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul'da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kandırılarak Suriye'ye götürüldü.

"Dağdakiler gelip, şehirdeki çocukları götüremezler"

PKK ve HDP'ye ateş püsküren baba Gökçe, "Ben oğlumu HDP'den istiyorum. HDP benim oğlumu götürmüş ise getirsin bana teslim etsin. HDP benim oğlumu vermeden ben buradan kalkmayacağım. Ben her defasında söylüyorum, dağdakiler gelip, şehirdeki çocukları götüremezler. HDP götürüyor PKK'ya teslim ediyor. Bilmiyorum benim çocuğum hangi mağarada, yağmur, karda, ölü mü sağ mı benim haberim yok. Oğlumu istediğim yer HDP'dir, HDP çıksın burada bana bir açıklama yapsın. Tek isteğimiz çocuklarımızdır. Benim çocuğumu bana getirsinler bana dünyayı vermiş gibi olurlar. Eylemimde de kararlıyım. Canımı ortaya koymuşum, ölümden de asla korkmuyorum. ya ölüm ya istiklal, çocuğumu bana getirene kadar ben buradan gitmeyeceğim. Oğlum beni görüyor ve izliyorsa kaçıp teslim olmasını istiyorum. Gelip devletin şefkatli kollarına teslim olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem
Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem
Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem
Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem
Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Gökçe, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki baba Salih Gökçe: 'Ya ölüm ya istiklal, çocuğumu almadan buradan gitmem' - Son Dakika


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