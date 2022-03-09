EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: SEN GELENE KADAR ANNEN İLE BURADA BEKLEYECEĞİZ - Son Dakika

MUŞ'ta terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, bu çarşamba da HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürdü. 8 yıl önce kaçırılan oğlu Ersin için eyleme katılan Alaattin Koçhan, 'Sen gelene kadar annen ile burada bekleyeceğiz' dedi.

Muş'ta, çocuklarının PKK'lı teröristler tarafından kandırılıp dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan 28 ailenin eylemi, 47'nci haftada da sürdü. 8 yıl önce Bursa'da kandırılıp dağa götürülen oğlu Ersin için eşi ile birlikte eylemini sürdüren Alaattin Koçhan, '47 haftadır burada diğer aileler gibi ben de çocuğumu bekliyorum. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Oğlum neredeysen, sesimi duyuyorsan çık gel. Hiçbir baba evladından vazgeçmediği gibi devletimiz de vatandaşından vazgeçmez. Sen gelene kadar, yaz veya kış demeden annen ile birlikte burada seni bekleyeceğiz' dedi.

'BEN OĞLUMU HDP'DEN İSTİYORUM'

2016 yılından beri haber alamadığı oğlu Atilla için eşiyle birlikte eylemini sürdüren Şahinaz Özcan ise, 'Çocuğum gelene kadar eylemimi devam ettireceğim. Eylemimde kararlıyım ve devam edeceğim. Çocuklarımızdan bir tane bile dağda kalana kadar, bu eylemimizi sürdüreceğiz. HDP çocuklarımızı götürüp, PKK'ya verdi. Ben oğlumu HDP'den istiyorum ve gelene kadar da buradayım' diye konuştu.