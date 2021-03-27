Evlat nöbetindeki baba: Sonuna kadar HDP ile mücadele edeceğiz

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 572'nci günde 219 aileyle sürüyor. 6 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocukların elinden kalemin alınıp, silah verildiğini belirterek, "Sonuna kadar HDP ile mücadele edeceğiz. HDP'ye sesleniyorum; bizim çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.

'14-15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN DAĞDA NE İŞİ VAR?'

6 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, çocukların HDP aracılığıyla kaçırıldığını söyledi. Eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını kaydeden Aydın, "Sonuna kadar HDP ile mücadele edeceğiz. Devletimiz büyüktür, çocuklarımız için büyük mücadele veriyorlar. HDP'ye sesleniyorum; bizim çocuklarımızı nasıl dağa götürmüşlerse öyle de getirsinler. Çünkü biliyoruz ki HDP ve PKK eylemimizden büyük bir rahatsızlık duyuyor. Artık HDP milletvekilleri, ellerini biraz vicdanlarına koysunlar. 14-15 yaşındaki çocukların ne işi var dağda? Çocuklarımızın elinden kalemi aldılar, silah verdiler. HDP milletvekilleri de kendi çocuklarını Avrupa'ya gönderiyor" diye konuştu.