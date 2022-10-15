Son dakika haberi! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

15.10.2022 16:18

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyerek eylem yapan aileler arasında bulunan, karaciğer kanseri Ekrem Artık (55), tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK'ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyerek eylem yapan aileler arasında bulunan, karaciğer kanseri Ekrem Artık (55), tedavi gördüğü Hatay'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK'ya HDP aracılığıyla götürüldüğünü söyleyen 314 ailenin 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemi, 1139 gündür sürüyor. Evlat nöbetindeki baba Ekrem Artık, 7 yıldır oğlu Erhan'a kavuşamazken, bu süreçte karaciğer kanserine yakalandı. Kanser tedavisi için Diyarbakır Gazi Yaşargil ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde detaylı tahlilleri yapılan Artık, 1 Ağustos'ta İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Kanserin vücuduna yayılmasıyla memleketi Hatay'a giden Artık, tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.

NÖBETİN 1000'İNCİ GÜNÜNDE DESTEK ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Hatay'da yaşayan ve 2015'te 25 yaşındayken özel sektörde çalışmak için gittiği Kırklareli'nde dağa götürüldüğünü öne sürdüğü oğlu Erhan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Ekrem Artık, ailelerin 1000'inci gününde yaptığı açıklamada, Oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık evladımızı istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye'yi, anaları, babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum demişti. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Ekrem Artık'ın ölüm haberini alan aileler, gözyaşı döktü. Aileler, Artık'ın oğlu Erhan'ın fotoğrafıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamayı 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Süleyman Aydın okudu. Aydın, Bizimle beraber oğlu için Hatay'dan gelen Ekrem Artık ağabeyimiz maalesef tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak çok üzüntülüyüz. Bugün Ekrem ağabeyimizin oğlunun fotoğrafını elimizde tutacağız. Biz Ekrem ağabeyimiz için buradayız. Ekrem ağabeyimizin ölümünden HDP ve PKK sorumludur. Yaklaşık 3 yıldır bizimle evlat nöbeti tutuyordu. Maalesef evladının hasretine dayanamayarak vefat etti. Biz Ekrem ağabeyimizi hiç yalnız bırakmadık, hep yanındaydık ama maalesef dayanamayıp vefat etti. Evladını görmeden gözü açık vefat etti. Biz evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak HDP'yi buradan kınıyoruz. Sizde biraz vicdan olsaydı Ekrem ağabeyimize sahip çıkardınız. Biz buradan Allah'tan rahmet diliyoruz. Bizde burada sonuna kadar evlat nöbetine devam edeceğiz. Ekrem ağabeyimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah mekanını cennet eylesin. Ondan bayrağı biz aldık. Onun oğlunu sonuna kadar savunmak bizim görevimizdir. Onun evladını HDP'den, PKK'dan bıkmadan usanmadan almaya devam edeceğiz dedi.

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Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti tutan aileler yasa boğuldu Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti tutan aileler yasa boğuldu Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu Evlat hasretiyle kansere yakalanan baba hayatını kaybetti, evlat nöbeti çadırındakiler yasa boğuldu
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hatay, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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