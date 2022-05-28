EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI - Son Dakika
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EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI

28.05.2022 14:13

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 25 yaşındayken kaçırılan oğlu Erhan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Ekrem Artık, Oğlumun hasretini çekiyorum.

DİYARBAKIR'da, 7 yıl önce 25 yaşındayken kaçırılan oğlu Erhan için HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Ekrem Artık, Oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık evladımızı istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye'yi, anaları, babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum dedi.

Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı. 299 ailenin dönüşümlü olarak 999 gündür sürdürdüğü eylemde şu ana kadar 35 aile, çocuğuna kavuştu. Hatay'da yaşayan ve 2015'te 25 yaşındayken özel sektörde çalışmak için gittiği Kırklareli'nde kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için evlat nöbetini sürdüren Ekrem Artık, Benim oğlumu 2015'te HDP tarafından PKK'ya teslim edilmiştir. Ben 7 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Bütün aile perişan olduk. Yeter artık, biz evladımızı istiyoruz. İnsan hakları var, diyorlar nerede bunlar Bizim hakkımızı kim arayacak Allah razı olsun devletimiz, bu çocukları getirmek için çalışıyor. Ne için ağlatıyorlar bu anaları Biz evlatlarımızı HDP'den istiyoruz. 1000'inci günümüz yarın. Bütün Türkiye'yi, anneleri ve babaları bizi desteklemeleri için davet ediyorum. Oğlum, benim sesimi duyuyorsan gel oğlum dedi.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1000'inci gününe giriyor (1) Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1000'inci gününe giriyor (1) DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 292 OLDU DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 292 OLDU
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN 1000'İNCİ GÜNE DESTEK ÇAĞRISI - Son Dakika
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