- Evlat nöbetindeki babadan dağdaki çocuklara çağrı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 39'uncu gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 39'uncu gününde de devam ediyor. Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş, 2019 yılı Ramazan ayının ilk günü olan 5 Mayıs'ta ortadan kaybolan oğlu Yusuf'un için oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlunun 3 yıl önce gittiğini hatırlatan Celil Begdaş, "Oğlumsuz bayram geçireceğim. Bize bayram yok. Bayramda çocuklarımız aklımıza geliyor. Bu aileler burada perişan. Hem maddi hem de manevi olarak perişan olmuşlar. Kimsenin hakkı yok bunu bize yaşatmaya. Kapıyı kapatıp gitmişler. Bu kapıyı kapatmakla bir yere varılmaz. Bu ailelerin çocuklarını getirsinler. Bu çocuklar gelmeden bu aileler buradan kalkmayacak. Gücüm yetene kadar oğlumun peşini bırakmayacağım. Siz gelmeden anne ve babanız kalkmayacak. Herkesin bayramını kutluyorum, HDP'nin bayramını kutlamıyorum" dedi.