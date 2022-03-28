Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı

28.03.2022 15:13
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 938'inci gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti 938'inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, hem kendi çocuğuna hem de diğer bireylere dönme çağrısında bulundu.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından çocukları zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önündeki ailelerin evlat nöbeti 938'inci gününde de devam ediyor. Evlat nöbetinde olan baba Süleyman Aydın, 7 yıl önce terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (22) için 938 gündür HDP İl Başkanlığı önünde beklediklerini söyledi.

"BUNLAR, BİZLERE ZULÜM EDİYOR"

Terör örgütü PKK ile HDP'nin kendilerine zulüm ettiğini belirten baba Aydın, "Göründüğü üzere 938 gündür bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. HDP yaklaşık 7 yıldır benim oğlumu kandırıp dağa göndermiştir. Yıllardır oğlumdan herhangi bir haber alamıyorum. Oğlum, PKK'ya mühimmat taşıyacağına gelsin evine ekmek taşısın. Oğlum dağa gönderildiği zaman 15 yaşındaydı ve oğlum şu anda 22 yaşındadır. Oğlumun fotoğrafını terör örgütüne yakın sitelerde gördüm tanıyamadım. Bunların ne hakkı var bize zulüm etmeye? Oğlum da sesimi duyuyorsa, 'Oğlum, orada PKK'ya cephane ile mühimmat taşıyacağınıza gelin teslim olun evinize ekmek taşıyın'" dedi.

"DEVLETİMİZİN ŞEFKATLİ KOLLARINA TESLİM OLUN"

Oğluna ve dağa kaçırılan diğer ailelerin çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulunan Aydın, "Oğlum, eğer sesimizi duyuyorsanız gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Devletimiz babadır, devletimiz şefkatlidir ve devletimizin şefkatli kollarına teslim olun. Bakınız anne ile babalarınız bu HDP'nin kapısında perişan oldular ve sizlerin yolunu gözlüyorlar. HDP'liler bile kepenk kapatıp kaçtılar buradan. Siz de orada durmayın, kaçın gelin teslim olun. Siz gelinceye kadar da biz buradan asla ayrılmayacağız" diye konuştu.

(Sedat Irmak/ İHA)

Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı
Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki babadan dağdaki gençlere çağrı - Son Dakika


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