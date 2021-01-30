Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar , 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar , 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Evlat nöbetindeki babadan Demirtaş'ın annesine: Gel, çocuğunu PKK'dan iste - Son Dakika

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