Evlat nöbetindeki babadan Demirtaş'ın annesine: Gel, çocuğunu PKK'dan iste - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki babadan Demirtaş'ın annesine: Gel, çocuğunu PKK'dan iste

30.01.2021 13:04
Evlat nöbetindeki babadan Demirtaş'ın annesine: Gel, çocuğunu PKK'dan iste

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 aile, eylemlerini 516'ncı günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 aile, eylemlerini 516'ncı günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015'te 17 yaşındayken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetinde olan Abdullah Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslendi. Terör örgütünde yer alan oğlu Nurettin Demirtaş'ı PKK'dan istemesi için eyleme katılması çağrısında bulunan Demir, "Selahattin Demirtaş'ın yatağı, yemeği, her şeyi var. Annesi onun serbest bırakılmasını istiyor ama dağdaki oğlunu istemiyor. Gelsin, bu ailelere katılsın. Sen annesin, gel çocuğunu PKK'dan iste" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'ÇOCUĞUNU PKK'DAN İSTE'Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslenip, eyleme katılmasını istedi. Demir, "Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki 'Benim oğlum terörist değil'. Diğer oğlu Kandil'de teröristlerin başıdır. Selahattin Demirtaş'ın yatağı, yemeği, her şeyi var. Annesi onun serbest bırakılmasını istiyor ama dağdaki oğlunu istemiyor. Gelsin, bu ailelere katılsın. Sen annesin, gel çocuğunu iste PKK'dan. Demirtaş terörist değilse sen neden istemiyorsun dağdaki oğlunu? Ama bu hak, onlara kalmaz. Oğlum kaç, gel. Türk adaletine teslim ol. Sizi kandırıyorlar" diye konuştu.

- Gel
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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki babadan Demirtaş'ın annesine: Gel, çocuğunu PKK'dan iste - Son Dakika

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