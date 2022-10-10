Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Beştaş'a tepki - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Beştaş'a tepki

10.10.2022 11:45

Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Beştaş'a tepki Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Beştaş'a tepki

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 134'üncü gününde devam ediyor.

Siirt'ten Diyarbakır'a gelen Baba Nurettin Ödümlü, Oğlu Yusuf Ödümlü için 4 yıl önce çadırda oturma eylemine katıldı. HDP'li Meral Danış Beştaş'ın cumartesi anneleri hakkında yaptığı konuşmaya tepki gösteren Ödümlü, "9 senedir evladımı HDP'liler kandırıp dağa kaçırdılar. 3 senedir ölüm haberi gelmiş ama bilmiyoruz. Oğlum HDP'liler şeytan gibiler. Bunlara inanma sakın. 3 gün önce HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ı dinledim. Utanmadan meclis kürsüsünde neymiş efendim cumartesi annelerinin çocukları işkence görüyor gibisinden yalan söylüyordu. Bunu belirteyim öncelikle herkes inşallah çocuklarına kavuşur. Meral Danış Beştaş, Allah, senin belanı versin. Bizim başımıza ne geldiyse Allah'ta sana aynısını yaşatsın. Allah senin çocuğunu da senden koparsın. Sen mecliste cirit atıyorsun biz burada 9 yıldır evladımızın yüzünü bile görmedik. Sen bizimi halimizi dahi sormuyorsun. Sözde sen Kürtleri mi temsil ediyorsun. Ben oğlumu Meral Danış Beştaş'tan istiyorum. Biz Siirt'te çok temiz aileydik. Bunlar içimize girip ailemizi darmadağın ettiler. Oğlum seni dağa gönderen insan şuan nerededir. Bunların Kürtlerle alakası yok. Tam tersi Kürtleri öldüre öldüre buralara geldiler. Şirvan'ın köylerinde yaptıkları katliamların hepsinin belgesi var" dedi.

Oğluna teslim ol çağrısında bulunan Ödümlü, "Bunların her şeyi kaçak ve kanunsuzdur. Tıpkı il binaları gibi. Siyasetleri falan da yalan. HDP binalarının hepsinin yıkılmasını istiyoruz. Oğlum çık gel. Bunlar seni kandırıp dağa kaçırdı. Yanında kim varsa hepsini al gel, devlete teslim ol. Sağ olsun Cumhurbaşkanı ve Süleyman Soylu arkamızda. Dönseniz herhangi bir ceza yok. Bak burada 38 aile evladına kavuştu. Gelen çocuklar bize ziyarete bile geliyor" ifadelerinde bulundu.

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki babadan HDP'li Beştaş'a tepki - Son Dakika

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