EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI - Son Dakika

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

08.05.2021 17:06

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 614'üncü gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 226 aile, evlat nöbetini, eylemlerinin 614'üncü gününde kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. 6 yıl önce 21 yaşındayken kandırılıp dağa kaçırılan üniversite öğrencisi oğlu Mikail için eylem yapan Yusuf Erdinç, 6 yıldır senin peşindeyim. Seni kandırıyorlar. Askerimize, polisimize kurşun sıkıyorsun. Gelirsen, sana hakkımı helal ederim, eğer gelmezsen evlatlıktan reddediyorum seni, sen benim evladım değilsin diyerek tesli olması çağrısında bulundu

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, iki yıl önce 21 Ağustos'ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylem başlattı. Hacire Akar'ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılan 24 aile daha evlatlarına kavuştu.

'GELMEZSEN EVLATLIKTAN REDDEDİYORUM SENİ'

İstanbul'da 6 yıl önce 21 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail için Van'dan gelen Yusuf Erdinç, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Erdinç, Oğlum Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. 2'nci sınıfta oğlumu benden kopardılar. Onlar beni nasıl paramparça ettilerse Allah da onları parça parça etsin. Oğlum ben seni büyüttüm, hukuk fakültesine gönderdim. Sen ne yaptın Amerika'nın uşağı oldun. Ben de Kürdüm, annem Kürt, babam Kürt. Allah beni Kürt olarak yaratmış, Kürtlüğümü de inkar etmiyorum ama ben Amerika'nın Kürdü değilim. İsrail'in uşağı da değilim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürdüyüm. Eğer HDP'li milletvekillerinin bir tane çocuğu orada varsa sen de orada kal. Onların çocukları Avrupa'da okuyorlar. Seni dağa çıkarmışlar. 6 yıldır senin peşindeyim. Seni kandırıyorlar. Askerimize, polisimize kurşun sıkıyorsun. Gelirsen sana hakkımı helal ederim, eğer gelmezsen evlatlıktan reddediyorum seni. Sen benim evladım değilsin. Hakkım da sana zehir olsun diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ANNELERİ DAVET ETTİ'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında 17 yaşında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetini sürdüren Abdullah Demir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evlat nöbeti tutan anneleri İstanbul'a davet ettiğini belirterek, şunları söyledi

Çocuğumu bizden kopardılar, götürdüler. 2015'ten sonra hayatımızı zindan ettiler. Çocuklarımızı dağa mahkum ettiler. Bizi de kendi kapılarına mahkum ettiler. Zaten bunlarda vicdan merhamet yoktur. Vicdan merhamet olsa bunu yapamazlardı. Cumhurbaşkanımız, buradaki bütün anneleri davet etti oraya. Ona teşekkür ediyoruz. O Türkiye'nin değil, dünyanın cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanımız bu mübarek günde bütün anneleri davet etmiş. İnşallah bu mübarek günde Allah anne babaların yüzüne bakar, çocuklarımız bize döner. Oğlum, kaç gel Türk adaletine teslim ol. Ananın kucağına gel. Biz eve giremiyoruz, ev bize zindan olmuş. Bu yanlış yönden dön gel, bir huzur yaşayalım.

EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI

Hacire Akar, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EVLAT NÖBETİNDEKİ BABADAN OĞLUNA 'TESLİM OL' ÇAĞRISI - Son Dakika


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