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Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı

23.12.2021 21:51

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 844'üncü gününde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 844'üncü gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 844'üncü gününde devam ediyor. Soğuk havaya rağmen aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor.

4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, 2017'da oğlunun kandırılıp dağa gönderildiğini ileri sürdü. 3 yıldır evlat nöbetinde olduğunu belirten Elhaman, "Çocuğumu bekliyorum ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Benim çocuğum gelmeden ben burayı asla terk etmeyeceğim. Oğluma da çağrım, neredeysen gel devlet ve emniyet güçlerine teslim ol. Bak 33 arkadaşın gelip teslim oldu anne ile babasının yanındadır, gel sende teslim ol" dedi.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
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