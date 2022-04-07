Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı

07.04.2022 19:44

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 948. gününde de sürüyor.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı

DİYARBAKIR - HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 948. gününde de sürüyor. Üç yıla yakındır evlat nöbetinde olan baba Yusuf Erdinç, evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 948. gününde de devam ediyor. Van Gürpınar'dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul'da hukuk bölümü okurken 2015 yılında iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

"35 arkadaşın teslim oldu, sende gel"

Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna 'teslim ol' çağrısı yaparak, " Oğlum, İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu. HDP'liler tarafından kaçırıldı. HDP'liler götürdü, PKK'ya teslim etti. PKK'da oğlumu Amerika'ya veriyor. Oğlum şu anda dağda Amerika'ya uşaklık yapıyor. Ben burada oğlum için bekliyorum ve gelinceye kadar burada olacağım. Oğlum, sen okumuş bir adamsın, 35 arkadaşın gelip teslim oldu. Sen gelinceye kadar ben burayı terk etmeyeceğim. Burada ölsem de kalkmayacağım "dedi.

Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı
Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı

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Evlat nöbetindeki babadan, oğluna teslim ol çağrısı Evlat nöbetindeki babadan, oğluna teslim ol çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Oğlum, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetindeki babadan oğluna 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


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