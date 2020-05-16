Evlat nöbetindeki babanın evinin hali yürek sızlattı - Son Dakika

5 yıl önce 15 yaşındayken oğlu Özkan Aydın'ın dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Süleyman Aydın, HDP'lilerin, 'evlat nöbeti tutan aileleri devlet desteklidir' sözlerine sert yanıt vererek, "Ey HDP'liler sizler lüks villalarda yaşıyor ve lüks banyolarda banyo yapıyorsunuz siz olsaydınız burada banyo yapar mıydınız" diye sordu.

Oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan baba Süleyman Aydın, günlerdir HDP il binası önünde oğlu için evlat nöbeti tutarken, evinin kapılarını da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açtı. Oğlunun dağa kaçırılmasından tek sorumlunun HDP olduğunu belirten baba Süleyman Aydın, HDP'lilerin, 'evlat nöbeti tutan aileleri devlet desteklidir' açıklamalarına tepki gösterdi. Evinin içler acısı halini odaları ve banyoyu gösteren Aydın, HDP'lilere seslenerek, burada yaşayıp yaşamayacaklarını sordu.

"5 YILDIR OĞLUMDAN TEK BİR HABER ALMADIM"

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde yıkık dökük derme çatma bir evde oturan ve oğlunun kaçırılmasında HDP'nin aracılık ettiğini, şuanda dağlarda ölüme mahkum edildiğini belirten baba Aydın; "Oğlum Özkan 2015 yılında çözüm süreci döneminde, HDP il başkanlığına götürülüyor ve buradan da dağa gönderiyorlar. 5 yıldır oğlumdan tek bir haber almadım" dedi.

"OĞLUM KAÇIRILDI DAĞA, SONRA HEPİMİZ PERİŞAN BİR VAZİYETTE ÖYLE KALDIK"

Daha önce Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oturduklarını ve sonra Diyarbakır'a geldiklerini aktaran baba Aydın, "Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ikamet ettiğimizde durumumuz buraya nazaran biraz daha iyiydi. Daha sonra biz ailece Diyarbakır'a taşınmaya karar verdik, geldik Diyarbakır'a ve keşke Diyarbakır'a gelmez olsaydık. Diyarbakır'a geldik burası bizlere hiç iyi gelmedi. Ardından HDP'liler oğlumu kandırıp zorla dağa gönderdiler. Oğlum benim en büyük destekçimdi ve oğlum hep bana destek oluyordu. Bana defalarca 'Baba ben hep size bakacağım ve ben çalışıyorum' diyordu. Oğlum erkek kuaföründe çalışıyordu ve oğlumun bana büyük desteği oluyordu. 5 yıldır oğlum HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı, ondan sonra hepimiz perişan bir vaziyette öyle kaldık" diye konuştu.

"BİZ HDP'LİLER GİBİ VİLLALARDA VE LÜKS YERLERDE OTURMUYORUZ"

HDP'lilerin aileleri devlet zorla parti binası önünde tutuyor dediğini ve bunların kesinlikle doğru olmadığının altını çizen baba Aydın, "Durumumuzu görüyorsunuz. Evimizin hali bile içler acısı bir durumda ve biz hiçbir zaman bu evimizin içler acısı halini gündeme getirmedik. Hiç kimseye de söylemedik. Bugün gündeme getirmemizin tek sebebi HDP'ye karşı ben özellikle gündeme getirmek istedim. Şimdi bizim üzerimize iftira atıyorlar ve diyorlar ki 'Bu aileleri devlet getirmiş, AK parti bunları getirmiş' ayıptır sizlere ve elinizi biraz varsa vicdanınıza bırakın. AK parti ve devlet bizleri getirmiş olsaydı biz şimdi bu haldemiydik. Bakın evimizi görüyorsunuz ne haldedir. Kimse yanlış anlamasın ve ben kimseden de bir talepte bulunmuyorum. Ama benim halimin içler acısı olduğunu buyurun herkes görsün tüm Türkiye görsün. Artık HDP elini varsa biraz vicdanına bıraksın. Ne devleti siz getirdiniz bizleri kapınıza, devletle bizim ilgimiz yoktur ki. Biz HDP'liler gibi villalarda ve lüks yerlerde oturmuyoruz. Halimizi görüyorsunuz ve çok şükür diyoruz. Biz yine yerden göğe kadar sadece Allah'a şükür ediyoruz. Benim oğlumu bana göndersinler biz başka hiçbir şeyde istemiyoruz. Bu evimin halini de HDP'lilerin sarf ettiği sözler ile ilgili özellikle sizleri çağırdım ve görmelerini istedim" şeklinde konuştu.

"ARTIK GEL BU HASRETLİK BİTSİN OĞLUM"

Oğlu Özkan Aydın'a evinden çağrıda bulunan baba Aydın, "Çocuğumuz gelirse hepimiz çok seviniriz ve bu Ramazan bayramı bizler için çifte bayram olacaktır. Oğlum da beni duyuyor ve görüyor ise, oğlum gel devletine teslim ol, bak görüyorsun oğlum ne haldeyiz. Bak görüyorsun perişan bir vaziyetteyiz. Oğlum sen babana destek çıkıyordun ve çalışıyordun. Ben biliyorum onlar seni zorla dağa kaçırdılar ve götürdüler. Ama bir fırsatını bulursan devlete teslim ol. Çünkü devlet her türlü sana sahip çıkar ve inan ki seni getirir bize kavuşturur. Artık gel bu hasretlik bitsin oğlum" ifadelerini kullandı.

(Sedat Irmak/İHA)