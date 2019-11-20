Son Dakika Haberleri: Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
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Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti sürüyor.

Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 79'uncu gününde destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinden gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, esnaf ve muhtarlar bekleyişini sürdüren anneleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Grup adına açıklama yapan Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik, annelerin haklı duruşuna destek vermek için geldiklerini belirtti.

"Bugüne kadar terör örgütünün karşısında durduk, durmaya da devam edeceğiz. Hakkın tarafında, mağdurların ve mazlumların yanındayız." diyen Çelik, mağduriyet yaşayan aileleri sık sık ziyaret ederek, yanlarında olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Çelik, "Onlar bugün HDP'nin önünde oturuyorsa, onların bildikleri bir şey vardır. Demek ki bunların çocuklarını yönlendirenler bellidir. Birinin 14, birinin 15, birinin 17, daha çocuk yaşta okulda olmaları gerekirken, evlatları okuldan koparılıp dağa kaçırılmış. Bundan daha büyük bir acı olabilir mi? Biz buna karşıyız ve annelerimizin yanındayız." diye konuştu.

"Onların bu kutlu davasını takdir ediyorum"

Sason Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhsine Bozkurt da, evlatları için oturma eylemi yapan annelerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirtti.

"Onların bu kutlu davasını takdir ediyorum. Sonuna kadar devam etsinler. İnşallah bir daha bu acılar yaşanmaz. Ne Mehmetçiğin annesinin ne de bu annelerin gözyaşı dökmesini istemiyoruz. Hepsi bizim evlatlarımız, kardeşlerimiz." ifadelerini kullanan Bozkurt, annelerin acısını paylaştıklarını, artık bu gözyaşının durmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Diyarbakır anneleri de kendilerine destek ziyaretinde bulunan sivil toplum kuruluşları, esnaf ve muhtarlara teşekkür etti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Sason, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:14 Kaynak: AA
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