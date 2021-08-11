Evlat nöbetindeki Diyarbakır Annesi Ayşegül Biçer'in oğlu yaşadıklarını İHA'ya anlattı - Son Dakika

- Evlat nöbetindeki annesi Ayşegül Biçer'in direnişi sayesinde terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Mustafa Biçer, örgütün kirli yüzünü İHA'ya anlattı. Biçer, "Örgütte kaldığım süre içerisinde birçok kadının tecavüze uğradığını, hamile kaldığını gördüm. Kadına özgürlük diye bir şey yok. Örgütten kaçmak isteyenler çoktu. Kaçınca burada tutuklanma korkusu nedeniyle kaçamıyorlar. Türkiye'deki şu anda ağaçları yakan PKK'nın emriyle Ateşin Çocukları inisiyatifidir" dedi.

(İHA)