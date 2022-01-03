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Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim - Son Dakika

Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim

03.01.2022 14:43
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 854'üncü günde sürdü.

DİYARBAKIR'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 251 ailenin HDP binası önündeki evlat nöbeti, 854'üncü günde sürdü. Hakkari Şemdinli'den 15 yaşındayken kaçırılan ablası Zübeyda Koç için nöbet tutan Fadime Koç, "Ablamı kaçıranlar şu an hapiste. Ben ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 854 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı, 33 oldu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan ve 2013'te 15 yaşındayken kaçırılan Zübeyda Koç için HDP binası önünde nöbetini sürdüren Fadime Koç, ablasına kavuşma konusunda umutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:  "Ablam, 8 yıl önce PKK-HDP yandaşları tarafından dağa kaçırıldı. Aylardır HDP Diyarbakır binası önünde evlat nöbeti tutuyoruz. Hem Hakkari'de hem de burada eylemimizi sürdürüyoruz. 8 yıldır ablamdan haber alamıyoruz. HDP yandaşları ablamı dağa götürdü. Ayaklarından ameliyat olmuştu. Daha 15 yaşındaydı. Ablam beni görüyorsa duyuyorsa bir çağrım var. Orası onun yeri değildir. Kaçsın gelsin. Evine geri dönsün. Kahrolsun HDP, kahrolsun PKK, ablamı götürenler şu an hapisteler. 4 kişi müebbet hapis cezası aldılar. Allah devletimizden razı olsun. Biz de bu binanın önünden çekilmiyoruz. Ben ablamı almadan bu eylemi bitirmeyeceğim. Ablam için ömrüm yettiğince mücadele edeceğim. HDP'nin önünde duracağım. Bu mücadelemi de devam ettireceğim. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle ablama kavuşacağım. Buradaki bütün anneler de evlatlarına kavuşacak."

Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim
Evlat nöbetindeki kardeş: Ablamı almadan eylemi bitirmeyeceğim
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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