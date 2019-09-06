Son Dakika Haberleri: Evlat nöbetindeki o anne acı haberi alınca sinir krizi geçirdi
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Evlat nöbetindeki o anne acı haberi alınca sinir krizi geçirdi

46 dakika önce

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden oğlu Azat'ın yaralandığını öğrenince sinir krizi geçirdi.

Evlat nöbetindeki o anne acı haberi alınca sinir krizi geçirdi, System.String[]

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan annelerden oğlu Azat'ın yaralandığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Bayılan anne ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde toplanan ailelerin oturma eylemi devam ediyor. Oturma eylemine devam eden acılı annelerden Remziye Akkoyun'a iddiaya göre parti binası içinden çocuğunun yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı söylendi. Bunu duyan acılı anne feryat ederek sinir krizleri geçirdi. Baygınlık geçiren Akkoyun, olay yerine çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

(Murat Başal-Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
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