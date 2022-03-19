Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor - Son Dakika
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Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor

19.03.2022 12:51

Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı.

Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor

DİYARBAKIR Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 929'uncu gününde yoğun kar yağışı altında sürerken, iki ailenin nöbete katılımıyla birlikte sayı 272'ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 929. gününde de yoğun kar yağışı altında devam ediyor. 2012 yılında 17 yaşındayken okula çıkıyorum diyerek bir daha kendisinden haber alınamayan Veysi Diri'nin babası Şehymus ile ablası Ceylan Diri nöbete katıldı.

"Annem iki kez intihara kalkıştı"

Kardeşinin 17 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca okulda kandırılıp dağa kaçırıldığı belirten abla Diri, "Yalvarırım sana gel. Babamın ve annemin kısaca ailemin psikolojisi alt üst oldu. Hepimiz destek alıyoruz. Annem iki kez intihar girişiminde bulundu. Ben yanındaydım, onlara destek oldum. Ablam da aynı şekilde. Yalvarırım sana neredeysen dön gel" dedi. 2016 yılında 24 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği kursa bir daha dönmeye ve terör örgütü PKK'lılar tarafından zorla dağa kaçırılan Sadrettin Danış'ın annesi Hatun Danış, eyleme katılarak oğluna seslendi.

"Çok gençti, okula gitti ve bir daha da haber alamadık"

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Hatun Danış, "Biz hasta olduk, biran önce evine gel. Okuldaydı sonra aniden kayboldu. Biz haber alamadık. Çok gençti, okula gitti. Bir daha da haber alamadık. Hasretinden biz hasta olduk. Nasıl gittiğini bilmiyorum biz köydeydik o merkezde kalıyordu. Sadece istiyoruz ki evine gelsin" diye konuştu.

"Bölücüler bine bölünecektir"

Ailelerin yoğun kar yağışı altında nöbete katılması ve açıklama yapmasının ardından bininci gün için çağrı yapan Süleyman Aydın da, evlat nöbetlerinin 929. güne girdiğini belirterek, "Yoğun kar yağışı altında evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar devam ediyoruz. Asla anne ve babalar olarak yılmayacağız. Biz sonuna kadar bu evlatlarımızın mücadelesine devam edeceğiz. Bininci güne az kaldı, biz herkesten destek istiyoruz. Bölücüler bine bölünecektir İnşallah ve biz sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor

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Diyarbakır'da kar yağışı altında evlat nöbeti; 2 aile daha katıldı Diyarbakır'da kar yağışı altında evlat nöbeti; 2 aile daha katıldı HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı... Ailelerin cesaretini gören HDP ve PKK mağduru diğer aileler de nöbete dahil oluyor - Son Dakika
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