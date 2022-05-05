Evlat nöbetine 286. aile katılımı - Son Dakika

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 976. gününde devam ederken, eyleme bir aile daha katıldı.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 976'ıncı gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine Kars'tan Kıbrıs'a çalışmak için giden ve bir daha haber alınamayan Güneş Karahan'ın babası Faik Karahan da katılarak eylemdeki aile sayısı 286'ya yükseldi. 2018 yılında 29 yaşında iken iddiaya göre kandırılarak dağa kaçırılan Güneş Karahan'ın (33), dağ fotoğrafları yayınlanarak katıldığını öğrenen baba, evladına seslenerek teslim olmasını istedi. Karahan, "Güneş Karahan'ın babasıyım, Kars'tan Diyarbakır'a nöbete geldim. Kızım Kıbrıs'ta 29 yaşında iken kandırıp örgüte katmışlar. Kızımı almadan gitmeyeceğim, annesi de hasta gelip pişman olsun devletimize teslim olsun. Gelmeyene kadar gitmeyeceğim, kızım dön gel kim seni kandırdıysa onları devlete bırakırız. Şuan 33 yaşında, ne aradı nede sordu Kıbrıs'ta bir fabrikada çalışıyordu, bırakıp gitti" dedi.

(Murat Başal-İHA)