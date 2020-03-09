Evlat nöbetine bir aile daha katıldı - Son Dakika
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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 189'ncu gününde bir aile daha katıldı.

Evlat nöbetine bir aile daha katıldı, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine 189'ncu gününde bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Eylemin 189'ncu gününde Gülcan İsmet Kömürcü ailesi, 2014 yılında kaçırılan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatını okuyan kızları Leyla Kömürcü için oturma eylemine katıldı.

Anne Gülcan Kömürcü, Artvinli olduğunu ve Antalya'da oturduklarını söyledi. Burada anneleri görünce katılmak istediklerini belirten Kömürcü, "Kızım için geldim. Kızım 2014'te kayboldu. Çanakkale'de üniversite okuyordu, 3'ncü senesiydi. Kızımdan haber alamayınca oraya gittik. Orada olduğunu öğrendik. Başka hiçbir türlü haber alamıyoruz. Kızıma sesleniyorum, sesimi duyuyorsan çıksın gelsin. Çok seviyoruz, çok özledik. Biran önce gelmesini istiyoruz. Aileleri gördük, bir umut biz de katılmak istedik" dedi.

Baba İsmet Kömürcü ise kızına seslenmek istediğini ve her ne şartta olursa olsun kendilerini çok özlediklerini, çok sevdiklerini söyledi. Kömürcü, "Size yardımcı olacağımı kesindir. Hiç endişeniz olmasın. 2014'den beri ulaşamıyoruz. Hiçbir şekilde kontak kurulmadı" diye konuştu.

(Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:05 Kaynak: İHA
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