Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler - Son Dakika

Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler

12.12.2020 13:40
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler, System.String[]

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini kaldıkları otelde sürdürdü.

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlat nöbetini kaldıkları otelde sürdürdü. 178 ailenin 468'inci gününe giren oturma eylemine 2015'te 18 yaşındayken kaçırılan ağabeyi Tuncay Cengiz için annesiyle birlikte devam eden Adem Cengiz, "Beş  yıldır annem ve babam acı çekiyor, artık yeter ağabeyim gelsin" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 20 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, FahrettinMeryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.'5 YILDIR ANNEM VE BABAM ACI ÇEKİYOR'Geçtiğimz günlerde 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken kaçırılan ağabeyi Tuncay Cengiz için annesi Zinnet Cengiz ile birlikte oturma eylemine katılan Adem Cengiz, "HDP önündeki eylemi televizyonda izledikten sonra annemle birlikte katılmaya karar verdik. Beş yıldır ağabeyimden haber alamıyoruz. Beş yıldır annem ve babam acı çekiyor. Ağabeyimin, devletimize teslim olmasını istiyorum. Hepimiz onu çok özledik, bir an önce gelsin artık" dedi. 'SİZLER KENDİ VATANINIZA SİLAH SIKIYORSUNUZ, BU NASIL BİR ALDATILMIŞLIKTIR'Vatani görevini yaparken usta birliğine gittiği sırada Tunceli'nin Pülümür ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için evlat nöbetini sürdüren Şevket Altıntaş da İçişleri Bakanlığı'nca PKK'lı teröristlerin teslim olmalarını sağlamak amacıyla Diyarbakır dağlarına atılan kartpostalların önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Altıntaş, "Devletimiz 10 bin kartpostalı dağlara atmış. Çok iyi yapmış ve bunun devamını gelmesini istiyoruz. Çocuklarımız aldatıyorlar. Kartpostallar annelerin, babaların neler hissettiğimi anlatılıyor. Kahramanlık sözleriyle çocukların beyinleri yıkandı ama bir de gelip anne ve babalarını görsünler, onlar için yandıklarını görsünler. Sizler kendi vatanınıza silah sıkıyorsunuz, bu nasıl bir aldatılmışlıktır" diye konuştu.


- Diyarbakır
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler
Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler

Adem Cengiz, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetine kaldıkları otelde devam ettiler - Son Dakika


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