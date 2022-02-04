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Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı - Son Dakika

Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı

04.02.2022 16:23
Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 886'ıncı gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 886'ıncı gününde de devam ediyor. Ailelerin direnişine Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden Necmettin-Meliha Dinç çifti kızları Hatice için katılarak aile sayısı 258'e yükseldi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 886'ıncı gününde soğuk havaya rağmen sürerken, aileler, kararlılıkla PKK ve HDP'den çocuklarını istiyor. Çınar ilçesinden nöbete katılan Necmettin-Meliha Dinç çifti, 2014 yılında çocuk yetiştirme yurdunda kaldığında 16 yaşındayken kaçırılan kızları Hatice için nöbete katıldı. Aile sayısı 258'e yükseldi.

"Kızın gel, senin hiç vicdanın yok mu?"

Kızlarına kavuşma umuduyla HDP il binası önüne geldiklerini belirten Necmettin Dinç, "Kızım Hatice liseye gidiyordu. Orada onu kandırmışlar. HDP aracılığıyla dağa kaçırmışlar. Kızımızı almak için buraya geldik. Onu almadan buradan gitmeyeceğiz. Kızımı Çınar'da kaçırdılar. Oradan Diyarbakır'a gelmiş daha sonra haber alamadık. Kızım gel, gece gündüz ağlıyoruz. Senin hiç vicdanın yok mu" dedi.

"Buradan asla gitmeyeceğim"

Kürtçe konuşan anne Meliha Dinç ise kızına Kürtçe seslenerek, teslim olması için çağrıda bulunarak "Kızımı HDP kaçırmış. Ne gece, ne de gündüz uykum gelmiyor. Onun derdinden hastalandım, gözlerimi kaybettim. Kızımı istiyorum. Nereden getiriyorlarsa getirsinler. Yoksa bu kapıdan dışarı çıkmıyorum. Buradan asla gitmeyeceğim. Kızımı getirsinler" diye konuştu.

Aile, açıklamaların ardından diğer ailelere katıldı. - DİYARBAKIR

Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı
Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı
Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı
Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlat nöbetinin 886'ncı gününde 258'inci aile nöbete katıldı - Son Dakika
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