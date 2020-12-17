Evlat nöbetiyleevlatlarına kavuşan aileler, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Evlat nöbetiyleevlatlarına kavuşan aileler, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

17.12.2020 14:09
Evlat nöbetiyleevlatlarına kavuşan aileler, Diyarbakır annelerini ziyaret etti, System.String[]

Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılarak evladına kavuşan baba Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılarak evladına kavuşan baba Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 472'inci gününde devam ediyor.

Baba Akkuş ve Yalçın, aileleri ziyaret ederek desteklerini iletti, mücadeleye hep birlikte devam edeceklerini dile getirdi.

Akkuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl 4 gün oturma eyleminde yer aldığını, sonunda evladına kavuştuğunu söyledi.

Eylem yapan aileleri evlatlarına kavuşuncaya kadar destekleyeceğini anlatan Akkuş, şunları belirtti:

Buradan sesleniyorum, herkes çocuğuna sahip çıksın. Çocukları örgütlere kaptırmayın. 5 sene ağladım. Allah kimsenin başına getirmesin. HDP olmadığı zaman PKK olmaz. Hiçbir zaman PKK merkeze gelmez, çocukları almaz. HDP alıyor, götürüyor. PKK'ya teslim ediyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Benim başıma geldi, 5 sene yüreğimi yaktılar. Aileleri desteğe geldim sonuna kadar da mücadele edeceğim. PKK gibi örgütlere meydanı boş bırakmayacağım. Sonuna kadar da mücadele edeceğim. İnşallah onlar da tez zamanda çocuklarına kavuşur. Ben nasıl sevindiysem inşallah onlar da sevinir."

Yalçın ise çocuklarına kavuştukları için evlerinde oturmayacaklarını, eyleme destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Varlığımızla onları biraz umutlandırmak istedik" diyen Yalçın, diğer çocuklara da teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Bizim çocuklar geldi. Şu an bizim yanımızdalar, sıcak yuvalarındalar. Diğer gençlere de sesleniyorum. Ananızı, babanızı üzmeyin, artık yeter. Gelin teslim olun. Devletimiz merhametlidir. Devletimiz sahip çıkar. Annenizin, babanızın yanına gelin, onlar da mutlu olsunlar." sözlerine yer veren Yalçın, gözyaşlarının sevince dönüşmesini istediklerini aktardı.

Yalçın, evladına kavuştuktan sonra yaşadıklarıyla ilgili soruya, "Farklı bir şey. Bazen gece kalkıyorum, gG-erçek midir, değil midir diye yatağına bakıyorum. O 6 yıl bizi psikolojik olarak öyle bir yıktı ki onu yalnız bırakmak istemiyorum. Böyle bir yıkıntı ve acı. Rabb'im evlat acısını kimseye yaşatmasın. Bütün evlatları da anne babalarına kavuştursun."

Evlat nöbetine devam eden babalardan Hacı Güger de çocuğuna kavuşan ailelerin mutluluğunun kendi mutlulukları olduğunu anlattı.

Güger, "Sonunda ölüm dahi olsa biz burada kalacağız. Evlatlarımızı HDP'den isteyeceğiz. HDP bir numaralı Kandil'dir. HDP olmazsa PKK olmaz, Kandil olmaz. Bu mücadeleye kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eyleme devam eden annelerden Türkan Mutlu da kendilerine desteğe geldikleri için babalara teşekkür ederek, en kısa zamanda evladına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Mutlu, 7 yıldır evlat acısı çektiğini belirterek,"HDP böyle hançeri ciğerime soktu, ciğerimi bedenimden çıkardı, götürdü." dedi.

HDP'nin Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'in Mecliste yaptığı konuşmada, "O annelerin acısının üstünden siyaset yapıyorsunuz" ifadesine tepki gösteren Mutlu, "Devlet acımın üstünden siyaset yapmıyor. Devlet kızımın eline kalem verdi. Çocuğumun üzerinden siyaset yapıyorsun. Kızımın elinden kalemi aldın silah verdin." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Akkuş, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetiyleevlatlarına kavuşan aileler, Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika


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