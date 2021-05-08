Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara "anne şefkati" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara "anne şefkati"

08.05.2021 11:31

Son dakika kültür sanat haberi... Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fatma Özcan Sıkı ve özel bir hastanede çocuk kardiyoloji uzmanı olan Derya Çimen, hasta çocukları "anne şefkati" ile tedavi ediyor.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Fatma Özcan Sıkı ve özel bir hastanede çocuk kardiyoloji uzmanı olan Derya Çimen, hasta çocukları "anne şefkati" ile tedavi ediyor.

İki yaşında bir kızı olan Sıkı, çocukların aileleriyle de empati yaparak tedaviyi planlıyor.

Sıkı, AA muhabirine, 7 yıldır çocuk cerrahisi uzmanı olduğunu, 2 aydır da öğretim üyesi olarak görev yaptığını söyledi.

Çocuk sahibi olmadan önce de bütün çocuklara bir ebeveyn hassasiyetiyle yaklaştığını dile getiren Sıkı, mesleğinde çocuklara yaklaşımının anne olduktan sonra çok değiştiğini, hasta minikleri kendi evladı yerine koymaya başladığını anlattı.

Mesleğinde zaman zaman zorluklarla da karşılaştıklarını belirten Sıkı, ailelerle diyalog halinde olarak tedavi sürecini atlattıklarını vurguladı.

Sıkı, geç tanı alan bir çocuğun ailesinin kendisine, "Sizin çocuğunuz olsa ne yapardınız?" dediğinde bu sorunun cevabını vermekte zorlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuğumu o durumda düşünemem. Olursa mecburen tedavi neyse ona yönelik bir karar veririm. Bunu ailelerle konuşmak gerçekten zor. Masanın başında olmakla konuşulan, karşı taraf olmak arasında çok fark var. Belki anne olduğumdan, belki kadın olduğumdan bilmiyorum, çok ciddi bir durum olduğunda duygulanıyorum. Çocukları çok yakın takip ediyoruz. Mesleki zorunluluğumuz bu, empati kuruyoruz. İyi bir sonuç aldığımız zaman çok mutlu oluyoruz."

Mesleğinde 7 yılı geride bıraktığını ifade eden Sıkı, şöyle devam etti:

"Doktorluk annelikten daha kolay. En zor meslek annelik bence. Poliklinikte ailelere eğitim veriyoruz. Doğum sonrası emzirme eğitimi, beslenme eğitimi, ek gıda eğitimi... Cerrahi branşız ama hasta eğer bizde doğmuşsa ve biz müdahale ettiysek her şey bizden takip ediliyor. Ama ben annelere, 'Yapmayacaksınız' dediğim her şeyi yaptım. İnsan başa çıkamayınca doğru olmadığını bildiği şeyleri de yapmak zorunda kalıyor. Annelik başlı başına zor bir meslek. Bunun yanında çalışan bir anneyseniz bu hangi meslekte olursa olsun çok zor bir iş."

Sıkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle annelerin evde çocuklarıyla geçireceği zamanda evden işleri yürütmeye çalıştıklarını, bu nedenle işlerinin daha da zorlaştığını anlattı.

"Anneliğim hekimliğime katkı sağlıyor"

Özel Medova Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Derya Çimen ise 17 ve 18 yaşında iki oğlu olduğunu, 25 yıldır hekimlik yaptığını söyledi.

Çimen, anne olmasının hekimliğine büyük katkıları olduğunu ifade ederek, "Çocuklar en değerli varlığımız. Anne karnından itibaren çocuklarımızla ilgileniyoruz. Çok küçükler, savunmasızlar. Annelerinin şefkatine ihtiyaçları oldukları bir dönemde hastanede onlarla ilgileniyoruz." diye konuştu.

Bir anneye çocuğunun hasta olduğunu söylemenin çok zor olduğunu dile getiren Çimen, "Benim kalp hastam, büyümüş, anne olmuş ve çocuğunu bana getirmiş. O kadar güzel bir duygu ki, hasta çocukların bile kaliteli hayat sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Hasta çocuğumun annelik duygusunu tattığını görmek çok güzel. Anne olmak fedakarlıktır, sabır gerektirir. Annemi çok erken yaşta kaybettim. Onun yokluğunu çok hissediyorum. 'Anne duası almak çok önemli.' derler ya, ben de yıllarca hastalarımın duasını aldım." dedi.

Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara anne şefkati
Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara anne şefkati
Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara anne şefkati
Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara anne şefkati

Tıp Fakültesi Hastanesi, Selçuk Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Derya Çimen, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Evlat sahibi kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati' - Son Dakika


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