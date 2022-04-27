Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı - Son Dakika
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Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı

27.04.2022 21:39

Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı Yaşlı kadın kendi evinde yaşamak için yetkililerden yardım isteyip gözyaşı döktü Adana'da kocası öldükten sonra 2 oğlu ve gelinlerinden şiddet gördüğünü ileri süren 75 yaşındaki Elif Mercan, maddi durumu iyi olmayan en küçük oğlunun yanına sığındı.

Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı

Yaşlı kadın kendi evinde yaşamak için yetkililerden yardım isteyip gözyaşı döktü

ADANA - Adana'da kocası öldükten sonra 2 oğlu ve gelinlerinden şiddet gördüğünü ileri süren 75 yaşındaki Elif Mercan, maddi durumu iyi olmayan en küçük oğlunun yanına sığındı. Yaşlı kadın, gözyaşları arasında kendi evinde yaşamak için yetkililerden yardım istedi.

Aslanlı Mahallesi'nde 2 gelini ve oğulları ile aynı binada oturan 3 çocuk annesi Elif Mercan 2 oğlundan, gelinlerinden ve torunundan şiddet gördüğünü iddia ederek, evini terk edip koruma kararı aldırdı.

En küçük oğlu Sait Köroğlu ve gelini Ayfer Köroğlu'nun yanına sığınan Elif Mercan, "Ölürsem kendi evimde öleyim, Allah evlatlarımı ıslah etsin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

10 yıl önce eşi vefat ettikten sonra oğulları N. ve M. (55), gelinleri Z. ve R. ile torunundan sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını iddia eden yaşlı kadın, 24 Nisan'da evin avlusunda yine darp edilerek evinden kovulduğunu ve evinin tüm eşyalarının kırıldığını ileri sürdü.

Çocukları için uzaklaştırma kararı aldıran Elif Mercan en küçük oğlu Said Köroğlu'nun yanına sığındığını belirterek oğlunun ekonomik durumunun çok kötü olmasından dolayı "Ben ona yük oluyorum" diyerek evinde huzurla yaşamak için yetkililerden yardım istedi.

"Saçlarımı çekiyorlar"

Elif Mercan, aldığı yaşlılık aylığı için evlatlarının kendisini darp ettiğini ileri sürerek, "Kaç sefer dövdüler. Çık git diyorlar, avluda dövüyorlar. Saçlarımı çekiyorlar. Terlikle vuruyorlar. O hallerimi görsen. Bir kaç gün önce cenaze yerine gittim. Avluya gelince yine çocuklarım kovdu. Bu gelinim yanına geldim, insan sınıfına girdim. Oğlum beni getirdi. Birkaç gün burada kaldım. Evime gitmek istedim. Gittim sen git oğlunun yanında dur diyorlar. Evim yurdum dedim. Gene durdurmadılar. Ev benim. Kocam 10 yıl önce öldü. Kocam öldüğünden beri rezilliğim vardı, ama önemsemiyordum. Ama 1 yıldır dayanamıyorum" diye konuştu.

"Anne dövülür mü?"

"Ben anneyim ben, anne dövülür mü" diyen Elif Mercan, "O çocukları büyütürken, eşim kayınvalidemden neler çektim. 10 işçiye baktım. Gençliğim de neler çektim. Yaşlanınca da çocuklarımdan çektim. Evvelden beri dövüyorlardı. O gün neden geldim. Girme avluya dedi. Jandarmadan öğrendiğime göre camlarımı kırmışlar komşular televizyonumu, buzdolabımı televizyonumu kırdıklarını söylediler" dedi.

Gelin Ayfer Köroğlu ise, "Kaynanam 10 yıldır eziyet altında. Kızım sana derdimi söylüyorum diyor. Eşine söyleme diyor. Eşimi dövdüler, kaynanamı dövdüler. Kaynanam evim diyor. Evini, özlüyor hastalanıyor. Devletimizden kaymakamımızdan savcımızdan yardım bekliyoruz. Bunların ceza almasını istiyorum. Benim de annem var, burada ağlıyor üzülüyorum. Ben teselli etmeye çalışsam da ben köyde toprağa basmam lazım diyor. Ben kan dökülmesin diye uğraşıyorum. 15 dönüm mısır tarlamız var. Eşime bir şey olacak diye kan dökülecek diye tarla sulamaya bile gidemiyoruz" dedi.

İnceleme başlatıldı

Yanına sığındığı oğlunun durumunun kötü olduğunu belirten Elif Mercan, "Oğlumun işi yok hiçbir şeyi yok. Ben de geldim başına yük oldum. Allah'ım ben bu duruma düşecek ne yaptım? Ben dünyaya keşke gelmeseydim. Ben evimden çıkarsam nereye gideyim. Ölürsem evimde öleyim. Allah'ım yardım eyle bana oğullarımı ıslah eyle" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Bu arada, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Elif Mercan'ın evinde huzurla yaşaması için inceleme başlatıldığını bildirdi.

Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı
Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı
Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı
Evlat şiddeti Elif nineyi ağlattı

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Köroğlu, Mevla, Adana, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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