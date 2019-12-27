Evlatlar geldikçe ailelerin cesareti artıyor - Son Dakika
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Evlatlar geldikçe ailelerin cesareti artıyor

6 saat önce

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, aile sayısı 61'e yükseldi.

Evlatlar geldikçe ailelerin cesareti artıyor, System.String[]

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, aile sayısı 61'e yükseldi.


Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 116'ncı gününde devam ederken evlat nöbetinde aile sayısı her geçen gün artıyor. Diyarbakır merkezde oturan ağabey Ahmet Canbey, kardeşi Onur Canbey'in 20 yaşındayken 2015 yılında bir lokantada çalıştığı gün akşam kendisinden haber alamadıklarını ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyledi.


"Kardeşim kaçırıldığı günden bu yana perişan durumdayız"


Kardeşinin PKK veya HDP ile bağlantısının olmadığını aktaran ağabey Ahmet Canbey, "HDP il binası önünde oturma eylemine katılmak için geldim. Kardeşimi dağa kaçırdılar. Şuanda nerede olduğunu bilmiyorum. Annem ve babam kalp ve tansiyon hastası, kardeşim kaçırıldığı günden bu yana perişan durumdayız. Annem ve babam hasta olduğu için televizyona çıkamıyorum. Ama kardeşimi bize geri getirsinler" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
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