Evlatları için oturma eylemi yapan annelere sanatçıların desteği sürüyor

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine, sanatçı ve oyuncuların desteği devam ediyor.

Çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden almak için oturma eylemi yapan annelere bazı sanatçı, şarkıcı ve oyuncular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla destek verirken, Yudum Koral anneler için "Analar ağlamasın" türküsünü besteledi.

Dursun Ali Erzincanlı "Anneler Direniyor" etiketiyle paylaştığı mesajında, "9 ay, doğumunu hayal ederek acılara direndi. 18 yıl büyütüp yuva kuracağını hayal ederek sıkıntılara direndi. Şimdi elinden çalınan yavrusuna kavuşacağını hayal ederek direniyor. Betona düşen yağmur damlaları gibiler. Tufandan önce...", sanatçı Murat Kekili, "Sanatçı arkadaşlarım; bizim bir kediye, bir ağaca, bir kadına olan duyarlılığımız bütün mağdur annelere yansımalıdır. Gözünüzün gördüğü hiç kimseden de korkmayın. Bu duyarlılık siyasetin çok üstünde, insani bir duyarlılıktır.", oyuncu Ali Nihat Türkoğlu, "Çünkü burası ANAdolu! Bir annenin yavrusuna sahip çıkmasından daha kıymetli ne olabilir, evladına kavuşmak istemesinden daha mühim ne olabilir... Ama'sız fakat'sız vicdanın sesini duy duyur! Çünkü biz ANA'dolu'yuz." ve Metin Şentürk "Hiç bir bahane üretmeden Diyarbakır'da direnen annelerimizin yanında olmalıyız. Evlatlarımızı geri verin!" ifadelerini kullandı.

Anneler için türkü besteledi

Sanatçı Yudum Koral ise yaptığı açıklamada, evlatları kaçırılan anneler için "Analar ağlamasın" türküsünü bestelediğini söyledi.

Sanatçı, kızı Karen ile türkü için klip çektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin kuruluşunda ve milli mücadelenin başarısında Nene Hatun, Gördesli Makbule, Kara Fatma ve Halime Çavuş nasıl etkili olduysa, PKK terör örgütünün çökertilmesinde etken olacağını düşündüğüm bu annelerin feryatlarına ses olmamız gerekiyor. Bir annenin feryadına sessiz kalmak, onu görmezlikten gelmek bırakın sanatçılığı, insanlığa sığmazdı. Onların feryadı beni bu türküyü yazmaya itti."

Dün oyuncu Ahmet Yenilmez geldiği Diyarbakır'da anneleri ziyaret ederken, Mustafa Yıldızdoğan, Hasan Kaçan, Vildan Atasever, Umut Mürare, Şoray Uzun, Semih Kaplanoğlu, Cenk Eren, Uğur Işılak, şair Serdar Tuncer, Gamze Özçelik ve Umut Mürare sosyal medyadaki paylaşımlarıyla destek vermişti.