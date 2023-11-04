Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, saat 09.00'da sağlık kontrolü için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polat çifti gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Eşi, iki oğlu ve gelini gözaltında olan anne Şükran Polat ise ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Ailesi sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Şükran Polat, bahçede perişan halde görüntülendi.