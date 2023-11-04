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Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi - Son Dakika

Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi

Son Güncelleme: 04.11.2023 09:01

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sağlık kontrolü için getirildi. Eşi, iki oğlu ve gelini gözaltında olan anne Şükran Polat, hastane önünde perişan halde görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, saat 09.00'da sağlık kontrolü için Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine sevk edildi. Polat çifti gerçekleştirilen sağlık kontrolü sonrası İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Eşi, iki oğlu ve gelini gözaltında olan anne Şükran Polat ise ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. Ailesi sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Şükran Polat, bahçede perişan halde görüntülendi.

Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi
Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi

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Son Dakika Hukuk Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlatları ve eşi gözaltında olan anne Polat, perişan halde görüntülendi - Son Dakika
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