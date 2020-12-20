"Evlatlarım" dediği sokak köpeklerine, açtığı barınağında bakıyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan kuaför Ayla Sayar, 4 yıl önce açtığı barınakta 350 köpeğin bakımını üstleniyor.

İlçe merkezinde kuaförlük yapan 40 yaşındaki Sayar, bundan 4 yıl önce, sokak köpekleri için barınak açtı. Sayar, mesleğinden elde ettiği gelirle, hem köpeklerin beslenme ihtiyacını hem de barınakta çalışan 2 kişinin maaşlarını karşılıyor.

Boş vakitlerini barınakta geçiren Sayar, her biriyle ayrı ayrı gönül bağı kurduğu köpekleriyle gece gündüz ilgileniyor.

Sayar, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini, gördüğü her bakıma muhtaç, aç ya da yaralı sokak köpeğine sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

"Hayat paylaşınca güzel, bu canları sevmek lazım"

Barınağı ilk açtığında az sayıda köpeğe baktığını, sayının zamanla 350'yi bulduğunu anlatan Sayar, "Çünkü hepsinin sahiplenilmeye ihtiyacı var. Hayat paylaşınca güzel, bu canları sevmek lazım." diye konuştu.

Sayar, evinde de 4 köpeği olduğunu belirterek, "Sevgim çoğaldıkça çoğaldı. Bu canları insanlardan daha çok seviyorum, hepsi benim evladım. Onlara 'köpek' demek bile istemiyorum Hepsi canım, can dostumdur. Hepsiyle ayrı bir duygusal bağım var. Kazancımın hepsiyle bu canlara bakıyorum ve bakmaya da devam edeceğim. Bir yerde hasta, bakıma muhtaç köpek göreyim, alır buraya getiririm. Gerekirse kendi aracımla Konya merkeze götürür, tedavisini yaptırıp getiririm." ifadelerini kullandı.

Bütün boş zamanını barınakta geçirdiğini ifade eden Sayar, şöyle konuştu:

"Burası bana göre cennet gibi. İlçe merkezinden çıkıp buraya geldiğim zaman cennete düşmüş gibi hissediyorum kendimi. Çok huzur buluyorum. Kendi çocuklarım da var. Onlar da hayvanları çok sevdiği için burada vakit geçiriyorlar. Hem bana yardım ediyorlar hem köpekleri seviyorlar. İş yerimi randevulu açtığım için genelde her günüm burada geçiyor. Aracımla buraya geldiğim zaman hepsi karşılamak için koşar, sevinirler. Biri hasta olduğu zaman dizime yatar, 'beni sev' diye ağlar, kafasını okşarım mutlu olur. Hepsi benim evladım gibi, canım, ciğerimdir. Hepsine evlat gibi bakarım."

Sayar, hayvanlar için yaş ve kuru mama desteği beklediklerini de söyledi.