Evlatlarımızdan Vali Ümit'e "Babalar Günü" Ziyareti - Son Dakika

Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'nde kalan evlatlarımız ile Gündüzlü Bakım Merkezi'nden hizmet alan çocuklarımız "20 Haziran Babalar Günü" dolayısıyla Bolu Valisi Ahmet Ümit'i makamında ziyaret ederek Babalar Gününü kutladılar.

Evlatlarımızın Babalar Günü dolayısıyla Sayın Valimiz Ahmet Ümit'e gerçekleştirdikleri ziyaretlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Sevgi Evi ile Gündüzlü Bakım Merkezi personeli de katıldı.

Ziyaretine gelen çocuklarımızla yakından ilgilenerek devletimizin ve Vali babalarının her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha hissettiren Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Devletimize ve milletimize emanet edilen çocuklarımıza aile sevgisini hissettirmek hepimizin insanlık görevidir. Evlatlarımıza aile şefkatini göstermeliyiz. Çocuklarımızın, devletine, milletine ve insanlığa yararlı, milli ve manevi değerlere sahip iyi bireyler olarak yetişmeleri için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Evlatlarımızın huzurlu yetişmesi ve geleceğe en güzel şekilde hazırlanmaları gayreti içerisindeyiz" diyerek evlatlarımıza devletimizin, Vali babalarının ve Şengül Ümit annelerinin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ile eşi Şengül Ümit'in Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarında kalan veya hizmet alan tüm çocuklarımızı sürekli takip ettiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, "Çeşitli programlar vesilesiyle fırsat buldukça çocuklarımızla bir araya geliyorsunuz. Çocuklarımızla birlikte sizin Babalar Gününüzü kutlamak için ziyaretinize geldik. Devletimizin Bolu'daki en üst yöneticisi olarak öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze, çocuk evlerimize, çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, kısacası Müdürlüğümüzden hizmet alan herkese vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.