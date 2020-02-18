Evlatlarına kavuşma sevincini Diyarbakır anneleriyle paylaştılar - Son Dakika

HDP il binası önündeki oturma eylemi sayesinde 6 yıl önce dağa götürülen oğullarına kavuşan Melik ve Melek Aslan çifti, yaşadıkları mutluluğu HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerle paylaştı.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 169'uncu gününde sürüyor.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden 17 yaşında dağa götürülen oğulları Volkan Aslan için Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine katılan baba Melik ve Melek Aslan mutlu sona ulaştı. Aslan çiftinin, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına 6 yıllık hasretin ardından sarılması, ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren diğer ailelere de moral oldu.

Oğullarına kavuşmanın sevincini yaşayan Aslan çifti Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çadıra gelen Aslan çifti, alkışlarla karşılandı. Melik ve Melek Aslan ise yaşadıkları mutluluğu paylaşarak diğer ailelerin de çocuklarına kavuşmasını dilediklerini ifade etti.

Baba Aslan, çok sevinçli olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beni aradı, sanki dünyalar benim oldu." dedi.

Evlatlarına kavuşmak isteyen tüm ailelere oturma eylemine katılmaları çağrısında bulunan Aslan, "Devletimiz sayesinde oğluma kavuştum. Çocuğuma ilk sarıldığım anda dünya benim oldu. Anlatılamaz, sanki kalbimden bir şey çıkacaktı." ifadelerini kullandı.

Anne Aslan ise, devlete sığındıklarını vurgulayarak çok mutlu oldukların dile getirdi.

Diğer annelerin çocuklarının da gelmesini temenni ettiklerini kaydeden Aslan, "Çocuğumu gördüğümde öptüm, heyecandan titredim." diye konuştu.