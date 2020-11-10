Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet... - Son Dakika

Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet...

10.11.2020 12:46

Son dakika haberlerine göre - Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesi ile kucaklaştı Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet Yalçın, sevinçlerini HDP önündeki ailelerle paylaştı Diyarbakır'da...

- Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan terörist, ailesi ile kucaklaştı

Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet Yalçın, sevinçlerini HDP önündeki ailelerle paylaştı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2 Mart'ta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan terörist anne ve babasına kavuşurken, aile de mutluluklarını HDP önünde nöbetlerine devam eden ailelerle paylaştı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 435'inci gününde devam ederken dün ailelerden biri daha çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Diyarbakır'da terör örgütü yandaşları tarafından dağa kaçırılan çocukları için 2 Martta HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Keziban-Mehmet Yalçın çiftinin kızları Yasmin Yalçın, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu. Yasmin ile birlikte evlat nöbetindeki 20 aile çocuğuna kavuştu. Yalçın ailesinin buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden olurken aile, evlatlarına kavuştuktan sonra sevinçlerini çadırda birlikte evlat nöbetinde olduğu ailelerle paylaştı.

"Domuz eti yedirip aç bırakıyorlar"

Keziban Yalçın, evladına domuz eti yedirip aç bıraktıklarını kızından duyunca hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Yalçın, "Anlatılmaz bir duygu, önce ablama sona buradaki bütün ailelere nasip olsun. Anlatılmaz bir duygu, oradaki gençler beni duyuyorsa lütfen korkmasınlar, gelsinler, benim kızım çok küçüktü ona rağmen cesaret gösterip geldi. Kızıma pasta yapacağım dedim 6 yıldır pasta yemedim, aç susuzduk dedi. Çocuklara domuz eti yediriyorlar, aç kalıyorlar" dedi.

"Rüya gördüm sandım, yeniden doğmuş gibi oldum"

Kızına kavuştuktan sonraki gün uyanan baba Mehmet Yalçın, rüya gördüğünü sandığını söyledi. Yalçın, "Öyle farklı bir duygu ki kelimeler anlatamaz. Yeniden doğmuş gibi oldum, yeniden hayat buldum, sabah uyandım gördüğüm rüya mıydı diye düşündüm. 6 yıldan sonra o mutluluğu yaşamak çok farklı bir duygu, çok mutlu oldum sevindim, darısı bu çadırdaki ailelere. İnşallah başta olmak üzere tüm aileler evlatlarına kavuşur. Bu konuda tüm imkanlarını seferber eden devletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya saygılarımı sunuyorum, bize destekleri çok fazla oldu, olmaya devam ediyor. Onların sayesinde kızım geldi, 12 yaşında gitmişti, gördüm tanımadım, yolda yanımdan geçseydi tanımazdım. Bir anne ve babaya bunu yaşatan PKK'nın Allah bin belasını versin, bu anne ve babaları bu hale soktular. Aç kalmışlar, susuz kalmışlar, kim orası güllük gülistanlık diyorsa yalan" diye konuştu.

Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet...
Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet...
Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet...
Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet...

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Yalçın, Diyarbakır, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Evlatlarını teröristlerin elinden kurtardılar, diğer ailelere desteğe koştular- Çocuklarını terörün elinden kurtaran Keziban ve Mehmet... - Son Dakika


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