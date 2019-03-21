Son Dakika Haberleri: Evlatlarının Öldürdüğü Anne ve Baba Son Yolculuğuna Uğurlandı

Evlatlarının Öldürdüğü Anne ve Baba Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Mersin'de dün akşam tartıştıkları çocukları tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ve baba, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Evlatlarının Öldürdüğü Anne ve Baba Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Mersin'de dün akşam tartıştıkları çocukları tarafından bıçaklanarak öldürülen anne ve baba, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Toroslar Mahallesi 92077 sokak üzerindeki 3 katlı bir binada oturan Selim Demirci (33), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı annesi Ayni Demirci (55) ile babası Gaffar Demirci'yi (60) bıçaklayarak öldürdü. Evden gelen yardım çığlıkları üzerine komşularının ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli genci yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede anne ve babanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bugün hastanedeki otopsileri tamamlanan Ayni ve Gaffar Demirci çifti, öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasından toprağa verildi.

Öte yandan, gözaltına alınan Selim Demirci'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:37 Kaynak: İHA

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