Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde - Son Dakika
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Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde

13.04.2022 13:36
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan ailelerin evlat nöbeti 954'üncü gününde de devam ediyor.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bulunan ailelerin evlat nöbeti 954'üncü gününde de devam ediyor.

Evlat nöbetindeki aileler, 954 gündür çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde kurdukları çadırda bekleyişini sürdürüyor. Diyarbakır'da oğlu 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Güzide Demir, oğlu Aziz gelinceye kadar eylemini sürdüreceğini söyledi. 3 yıldır oğlu için burada olduğunu anımsatan Demir, "Oğlum neredeysen güvenlik güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil, kucağıma gel seni çok özledim. Eve gel, ailen seni özledi, sen gelinceye kadar mücadeleye devam edeceğim. Çocuklarımızı HDP'den istiyorum" dedi.

(Murat Başal - Sedat Irmak/İHA)

Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde
Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde

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HDP İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor HDP İl Başkanlığı önündeki ailelerin evlat nöbeti kararlıkla devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlatlarının yolunu gözleyen ailelerin nöbeti 954. günde - Son Dakika


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