Evlatlık aldığı genç tarafından vurularak yaralandı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 47 yaşındaki kadın, evlatlık aldığı genç tarafından silahla yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, üvey evlat ise gözaltına alındı.

Olay, 12 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhaniye Mahallesi'nde yaşayan İ.C. (47) isimli kadın ile evlatlık aldığı öğrenilen Ü.C. (20) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ü.C., üvey annesini tüfekle yaralayarak evden kaçtı. Silah sesini duyan çevre sakinleri, eve koştuklarında kadını kanlar içinde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ü.C. ise polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucunda suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ü.C.'nin yıllar önce İ.C. tarafından evlat edinildiği öğrenildi. - SAKARYA