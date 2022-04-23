Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı - Son Dakika
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Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı

23.04.2022 13:31
Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı

ANTALYA'da bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet A.Y. (23) tarafından başına mermerle vurularak öldürülen Mehmet Fuat Saral'ın (61) cenazesi, yeğeni tarafından teslim alındı.

ANTALYA'da bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet A.Y. (23) tarafından başına mermerle vurularak öldürülen Mehmet Fuat Saral'ın (61) cenazesi, yeğeni tarafından teslim alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde kullanılmayan bir kokoreç dükkanında meydana geldi. İş yeri sahibi Cemil G. ile dükkanda kalan Mehmet Fuat Saral'ın yanına, bebekken evlatlık verdiği oğlu Mehmet A.Y., para istemek için geldi. Baba ile oğul tartışmaya başlayınca, iş yeri sahibi Cemil G. dışarı çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A.Y., babası Saral'ın başına mermerle vurdu. Cemil G.'nin cep telefonunu da kıran Mehmet A.Y., ayakkabılarını giymeden yalın ayak olay yerinden uzaklaştı. Gürültüyü duyan esnaf 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Mehmet Fuat Saral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cemil G. ile çevredeki vatandaşların ifadelerine başvuran polis ekipleri, Mehmet A.Y.'nin yolda durdurduğu iki kişiye 'Baba mı bir şey mi oldu?' dediği belirlendi. Çevrede arama yapan ekipler, Mehmet A.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı.Mehmet A.Y.'nin yapılan kontrolünde 1,03 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Mehmet A.Y., babası Mehmet Fuat Saral'ın öldüğünden haberi olmadığını söyledi.

Mehmet Fuat Saral'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün yeğeni tarafından teslim alındı. Saral'ın cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'na defnedilecek.


Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı
Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı
Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı
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Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş Bebekken evlatlık verilen genç baba katili oldu: Başına mermerle vurmuş Son dakika: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı Son dakika: Evlatlık verdiği oğlu tarafından mermer darbesi ile öldürülen adamın cenazesi alındı

Mehmet Fuat, Muratpaşa, Polis, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlatlık verdiği oğlu tarafından öldürülmüştü; cenazesi teslim alındı - Son Dakika


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