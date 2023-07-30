Evlatlık verildi, kardeşlerini bulduktan 4 yıl sonra kazada öldü - Son Dakika
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Evlatlık verildi, kardeşlerini bulduktan 4 yıl sonra kazada öldü

30.07.2023 13:51

Ankara'da annesinin ölümünden sonra babası tarafından 8 aylıkken evlatlık verilen ve 4 yıl önce kardeşlerini bulan Murat Sırav (33), bisikletle işten eve dönerken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Murat Sırav'ın ailesi ve avukatı adaletin yerini bulmasını istiyor ve soruşturmanın takipçisi olacaklarını belirtiyor.

Evlatlık verildi, kardeşlerini bulduktan 4 yıl sonra kazada öldü

ANKARA'da annesinin ölümünden sonra babası tarafından 8 aylıkken evlatlık verilen ve 4 yıl önce kardeşlerini bulan Murat Sırav (33), bisikletle işten eve dönerken TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Tokat'ta çiftçilik yapan ve 5 yıl önce hayatını kaybeden Hidayet Doğan, menenjit hastalığına yakalanan eşi Kaster Doğan'ın ölümünden sonra 8 aylık oğlu Murat'ı Ankara'da yaşayan Yusuf ve Şerife Sırav'a evlatlık verdi. Ankara'daki özel bir şirkette makine ressamı olarak çalışan Sırav, 4 yıl önce öz kardeşlerinin kendine ulaşması üzerine evlatlık olduğunu öğrendi. Evli ve 2 çocuk babası Sırav, 5 kardeşiyle bir araya gelip hasret giderdi. Bundan sonraki süreçte de kardeşleriyle görüşmeye devam eden Sırav, 26 Temmuz'da bisikletle işten eve dönerken Yenimahalle ilçesindeki Lalegül Kavşağı'nda Ü.D. (45) idaresindeki TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR sürücü, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

'DÜNYAM YIKILDI'Murat Sırav'ın babası Yusuf Sırav (69), kaza haberini aldıktan sonra hastaneye gittiklerini belirterek, "Doktor, çocuğumun kalbinin durduğunu, tekrar çalıştırmaya çalıştıklarını söyledi. 2 dakika sonra geldiler, 'Kaybettik, başınız sağ olsun' dediler. Dünyam yıkıldı. Ben bittim, Allah düşmanıma evlat acısı vermesin. Çok zor. Benim bir tane yavrum vardı, onu da aldılar elimden. Kimsem kalmadı benim" dedi.Murat Sırav'ın 8 aylık hamile olan eşi Duygu Sırav (32) ise, "Kocam daha çocuğunu göremedi. Ben çocuklarıma ne diyeceğim? Doyamadım kocama ben. Cezasını çeksin" diyerek gözyaşı döktü.'KARDEŞİMİ GEÇ BULDUM, ERKEN KAYBETTİM'Murat Sırav'ın ağabeyi Mehmet Doğan (52) da, "Görüntüler var; kardeşim resmen katledilmiş. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz bu olayın sonuna kadar arkasındayız. Bizim kardeşimle hikayemiz uzun. Bunun sebebi de biz toplam 6 kardeşiz. Ben kardeşimi geç buldum ancak erken kaybettim. Biz birbirimize doyamadık, birbirimizle hasret gideremedik. Çocukluğumuz beraber geçmedi. 33 yıl önce gitti kendisi, evlatlık verildi. Adalete güveniyoruz ama hiçbir şey kardeşimi geri getiremez" diye konuştu.

Ailenin avukatı ve hayatını kaybeden Murat Sırav'ın kuzeni Sümeyye Yıldızeli (26) ise, bütün hukuki yollara başvurduklarını ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Sürücünün, dönmesi gereken sağ yoldan değil, virajı geniş alıp üçüncü şeritten dönmeye çalışması üzerine Murat ağabeyimizi kaybettik, soruşturmanın takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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Hidayet Doğan, Ankara, Tokat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Evlatlık verildi, kardeşlerini bulduktan 4 yıl sonra kazada öldü - Son Dakika


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